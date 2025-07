¿Cardi B en crisis con su pareja? Cuáles son las publicaciones que hacen dudar a todo el mundo

Oh Magazine

La relación entre Cardi B y Stefon Diggs atraviesa una etapa llena de especulaciones luego de que la rapera compartiera un video que sembró más dudas que certezas. En medio de rumores de ruptura, la artista subió a su cuenta de X una grabación donde se la ve entrenando junto al jugador de los New England Patriots. Si bien el material proviene del canal oficial de Diggs en YouTube, el uso de emojis como el de una cara llorando dejó abiertas varias interpretaciones.

A pesar del hermetismo, algunos fans creen que esta eliminación de imágenes podría estar vinculado al lanzamiento del nuevo álbum de Cardi B, previsto para septiembre. Sin embargo, lo cierto es que su última aparición pública juntos, sumada a señales contradictorias, mantiene al público dividido entre la ilusión de una reconciliación o el final de un romance fugaz.

Cardi Getty Images

Cómo es el rumor de separación entre Cardi B y Stefon Diggs

Cardi B volvió a a poner en discusión pública su vínculo con Stefon Diggs luego de compartir un clip donde ambos entrenan juntos. Estas imágenes se tratan de material extraído del documental “Mental Reset” que el jugador publicó en su canal de YouTube. La elección de emojis en esa publicación, una cara llorando y un corazón rojo, abrió la puerta a múltiples interpretaciones relacionados a un mensaje nostálgico o gesto de unión.

Las dudas aumentaron un par de días antes, cuando la cantante eliminó todas las fotos de Diggs de su perfil, apenas semanas después de sus vacaciones románticas por Europa. En aquel viaje, el deportista alquiló un castillo para sorprender a la rapera, un gesto que en su momento pareció confirmar la solidez de la relación.

Cardi B y Stefon Diggs Los Angeles Times

Algunos seguidores apuntan a una posible estrategia previa al lanzamiento de su próximo disco, titulado Am I the Drama?, lo que explicaría la repentina desaparición de las imágenes sin suponer necesariamente el fin del noviazgo. Lo curioso es que, pese al borrado de contenido, ambos aún se siguen en Instagram, un detalle que para algunos es señal de que la historia no está cerrada.

La relación de ambos se oficializó el 1 de junio, cuando ella compartió una serie de fotos y videos íntimos en un yate, acompañados de regalos románticos. Desde ese momento, fueron vistos en distintas salidas públicas, incluida una aparición en Coachella.