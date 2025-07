Telefe despidió al Mundial de Clubes 2025 con menos rating que Gran Hermano: cuánto midió

El canal no pudo mantener los números de audiencia logrados con Boca Juniors y River Plate, por lo que podría prescindir de las licencias futbolísticas.

Telefe no consiguió números de rating muy altos con el Mundial de Clubes 2025.

Durante el domingo 13 de julio, los programas más vistos fueron: Final del Mundial de Clubes 2025: Chelsea vs. PSG (16.6), Postpartido: Chelsea vs. PSG (12.3), La Voz Argentina (12.1), Previa: Chelsea vs. PSG (7.5), Pasapalabra (7.5) y El Club del Mundial (7.4). De esta manera, Telefe continúa como el líder del rating por mucha diferencia, aunque el fútbol quedó muy lejos de los más de 30 puntos de Boca y River.

Mundial de Clubes 2025 final rating Telefe Telefe no pudo mantener el rating inicial del Mundial de Clubes 2025. Captura X

Durante la final de Gran Hermano 2024-25, el reality alcanzó picos de 19 puntos y fue lo más visto de Telefe durante varios meses, por lo que sorprendió mucho que la final del Mundial de Clubes no haya podido acercarse a esos números luego del auspicioso inicio. Todo esto podría terminar por anular el interés del canal por obtener más licencias futbolísticas a futuro.

Telefe quiere más fútbol gratis: va por el Superclásico y la UEFA Champions League

El canal Telefe estaría en negociaciones con The Walt Disney Company para conseguir sublicencias futbolísticas, las cuales le rindieron de gran manera en los últimos años en materia de rating y evidencia un claro objetivo por ofrecer deporte sin pago de suscripciones.