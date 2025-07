HBO Max mostró la primera imagen del nuevo Harry Potter: "La serie ya está en producción"

Junto con esto, la plataforma de streaming escribió: "Alumnos de primer año, ¡adelante! La serie original de Harry Potter de HBO ya está en producción". Con estas palabras, confirmaron que comenzaron con las filmaciones del prometedor proyecto y esto llenó de ilusión a los fans de las icónicas películas.

Embed - HBO Max on Instagram: "First-years, step forward. The HBO Original Harry Potter series is now in production."

Poco después, decidieron anunciar más actores y actrices para la serie: "Presentamos a Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madame Rolanda Hooch, y Anton Lesser como Garrick Ollivander". Todo esto no hizo más que dar más expectativa y hay mucha gente a la espera del estreno mundial pautado entre 2026 y 2027.

Embed - HBO Max on Instagram: "Welcome! Welcome to a new year at Hogwarts. Introducing Rory Wilmot as Neville Longbottom, Amos Kitson as Dudley Dursley, Louise Brealey as Madam Rolanda Hooch, and Anton Lesser as Garrick Ollivander."