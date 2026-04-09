El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. Andrés Larroque, propuso a Jorge Ferraresi como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones, que tendrán lugar en 2027.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense impulsó al intendente de Avellaneda para suceder a Axel Kicillof al frente de la gobernación.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. Andrés Larroque, propuso a Jorge Ferraresi como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones, que tendrán lugar en 2027.
"Lo que hicieron Axel (Kicillof) y Jorge es más que épico, es milagroso", afirmó Larroque en un acto en Avellaneda, en el que se inauguraron dos sedes del Programa Envión y la flamante Liga Deportiva Municipal.
Ante una multitud de representantes de clubes de barrio, el ministro expresó: "Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la Provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi".
Envión es un programa de acompañamiento a adolescentes de barrios populares, creado en Avellaneda hace 20 años y luego extendido a la Provincia.
Además de inaugurar las dos nuevas sedes, Larroque y Ferraresi firmaron convenios para aumentar las becas que financia el gobierno bonaerense y para el fortalecimiento de la infraestructura urbana en la ciudad.