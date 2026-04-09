Larroque propuso a Jorge Ferraresi como candidato a gobernador de la Provincia El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense impulsó al intendente de Avellaneda para suceder a Axel Kicillof al frente de la gobernación. Por + Seguir en







Larroque propuso a Ferraresi como candidato a gobernador bonaerense.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. Andrés Larroque, propuso a Jorge Ferraresi como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones, que tendrán lugar en 2027.

"Lo que hicieron Axel (Kicillof) y Jorge es más que épico, es milagroso", afirmó Larroque en un acto en Avellaneda, en el que se inauguraron dos sedes del Programa Envión y la flamante Liga Deportiva Municipal.

Ante una multitud de representantes de clubes de barrio, el ministro expresó: "Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la Provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi".

Envión es un programa de acompañamiento a adolescentes de barrios populares, creado en Avellaneda hace 20 años y luego extendido a la Provincia.