5 de junio de 2026 Inicio
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"La muerte la pienso en términos poéticos": así fue la última entrevista que dio el Indio Solari

El 5 de diciembre de 2025, seis meses antes de su fallecimiento, el cantante mantuvo un diálogo con el periodista Andy Kusnetzoff en la emisora Urbana Play, donde abordó su realidad clínica y su visión sobre el final de la vida.

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El Indio SOlari falleció a los 77 años.

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Télam

La muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos "Indio" Solari, ocurrida luego de atravesar un delicado estado de salud derivado del Parkinson, enfermedad crónica que padecía desde hacía varios años, resignificó sus últimas reflexiones públicas.

Seis meses antes de su partida, el 5 de diciembre de 2025, el cantante mantuvo un diálogo de una hora y veinte minutos con el periodista Andy Kusnetzoff en la emisora Urbana Play, donde abordó su realidad clínica y su visión sobre el final de la vida.

El eje central de su última aparición pública giró en torno a la finitud de la vida, concepto frente al cual mostró una absoluta serenidad. "A la muerte no le tengo ningún miedo", aseveró con naturalidad ante el entrevistador.

El artista recurrió a la abstracción lírica y descartó cualquier tipo de angustia anticipada. "La pienso en términos poéticos. No tengo ningún... No sé cómo abarcar la muerte", remarcó Solari, quien definió ese instante irreversible como una dimensión que excede la comprensión humana y la asimiló con una gloria inabarcable.

En relación a su estado físico, el compositor detalló en aquella entrevista el impacto del dolor provocado por el Parkinson y su alejamiento de los shows en vivo. "La felicidad sería hoy no tener esta enfermedad que no me permite subirme a un escenario. Para mí el escenario es el lugar más cómodo que he tenido en mi vida", sostuvo.

El cantante también dejó definiciones sobre su obra musical, el futuro de sus composiciones inéditas y su rechazo a los dogmas del pasado rockero. "Tengo canciones para la cuarta generación de Solaris del futuro porque amo lo que hago", afirmó, al tiempo que aclaró: "No quiero respetar ninguna tradición, no quiero ser cultor de nada, lo lamento por aquellos que creían que uno podía ser Redondito toda su vida".

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