El dramático relato del esposo de la turista argentina que murió arrastrada por una ola en Italia

Después contó que un vecino del lugar pudo salvarlo con un soga luego de que el se aferrara a una roca mientras que ella terminó ahogada, según su testimonio. "El hombre que me sacó a mí me dijo que ella salió a flote primero, pero que ya estaba muerta, flotando boca arriba" reveló en el Doce TV, y agregó: "Creemos que se golpeó la cabeza y eso dice la autopsia".

ITALIA: QUIÉN es la MUJER ARGENTINA que MURIÓ en la COSTA AMALFITANA

Queiroz afirmó que su cuñado está viajando a Italia para tramitar la repatriación. "Estamos viendo con la familia de Inés que es lo que quiere, yo hubiese elegido una cremación que es lo más rápido, lo otro me da la sensación de que lleva mucho tiempo más y yo no puedo estar mucho tiempo mas acá, me quiero volver urgente".

"Ella está con Dios, está mejor que todos los que estamos acá", sostuvo y aclaró cómo estaba el clima en ese momento: “El temporal fue ayer, hoy no había temporal, había sol, estaba bravo el mar, pero no esperábamos que venga una ola de ese tamaño y haga lo que hizo", se lamentó.

Pareja italiana Inés Gomila y su marido Sebastián Queiroz

La muerte de la turista argentina en la Costa Amalfitana

Inés Gomila argentina murió en la Costa Amalfitana de Italia tras ser aplastada por una ola mientras se tomaba una selfie frente a mar en medio de un temporal. En ese momento estaba con su esposo Sebastián Queiroz.

El hecho ocurrió cuando la pareja visitaba la localidad de Furore, en la provincia de Salerno, cerca de Nápoles, una de las zonas turísticas más deseadas y exclusivas de Italia.

En el lugar se había desatado un temporal cuando decidieron acercarse al mar para sacarse algunas fotos y fueron alcanzados por una ola que arrastró a la mujer. Un vecino de la zona lanzó una soga para intentar rescatarlos, si bien el hombre se salvó. Ella fue arrastrada hacia adentro. Su cuerpo fue encontrado flotando en la costa por la Guardia Costera.