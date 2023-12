Plazos fijos: cuánto gano por depositar 290.000 pesos a 30 días con la nueva tasa

Ahorro Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en inversiones. Freepik

Los plazos fijos de hasta $30 millones ofrecen una tasa de interés anual del 133% nominal, convirtiéndolos en una opción destacada para aquellos que buscan potenciar sus ahorros en períodos breves.

Cuánto gano por depositar en Plazo Fijo $290.000 a 30 días con la nueva tasa

Quienes optan por estrategias conservadoras podrían obtener alrededor de $290.000 mensuales con un plazo fijo, invirtiendo $2.655.000 y generando una ganancia diaria de $9.666.





Ahorro Los plazos fijos se presentan como una estrategia eficaz para maximizar el rendimiento financiero. Freepik

Cuál es la mejor manera de invertir en un plazo fijo

Entre los errores más frecuentes de los inversores, resaltan dos: la tendencia a evitar plazos fijos con duraciones inferiores a 30 días y la omisión de la renovación mensual de la inversión, lo que conduce a la pérdida de rentabilidad e intereses en los ahorros.

Por ejemplo, al realizar un plazo fijo de $290.000 por 30 días, al finalizar el mes, el monto inicial se incrementaría con un interés de $31.701, elevando el dinero ahorrado a aproximadamente $321.701 al mes.





Ahorro Esta modalidad de inversión resulta ventajosa para aquellos que buscan administrar sus finanzas de forma sencilla y eficaz. Freepik

Si al concluir este período se reinvierte por 30 días con las ganancias del mes anterior, al finalizar se alcanzaría un total de $356.867. Todo esto se logra con solo dos meses de renovación del plazo inicial.

No obstante, si se opta por no reinvertir y mantener este depósito por 60 días, al finalizar el plazo se obtendría alrededor de $353.402, sacrificando rentabilidad al no llevar a cabo la reinversión.





Piggybank Cuánto gano a 30 días con la nueva tasa de plazos fijos Pixabay

Plazo fijo: las recomendaciones del Banco Central

El BCRA emitió algunas recomendaciones para todos los usuarios que desean depositar su dinero por primera vez en un plazo fijo: