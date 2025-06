En el primer trimestre del 2025, la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un déficit de u$s 5.191

"Esto está explicado por los saldos negativos registrados en la balanza de servicios por u$s 4.502 millones y en el ingreso primario por u$s 3.333 millones, los que fueron parcialmente compensados por los saldos positivos obtenidos en el balance de bienes por u$s 2.060 millones y en el ingreso secundario por u$s584 millones", señaló el INDEC.

image.png

Durante el primer trimestre de 2025, la cuenta corriente registró un déficit de u$s 5.191 millones, en contraste con el superávit de u$s 176 millones observado en el mismo trimestre del año anterior. "Esta disminución es explicada principalmente por el aumento interanual del déficit en la balanza de servicios, estimado en u$s 3.152 millones y por la disminución del superávit de la balanza de bienes en u$s 3.010 millones", indicaron.

El déficit en la cuenta ingreso primario fue estimado en u$s 3.333 millones, lo que representó una disminución de u$s 728 millones respecto al registrado en el mismo período del año anterior. Ello fue impulsado, principalmente, por un menor saldo negativo estimado para la renta de la inversión, que alcanzó los u$s 727 millones.

El superávit de la cuenta ingreso secundario se estimó en u$s 584 millones, es decir, u$s 66 millones superior al registrado en el mismo trimestre de 2024. Finalmente, el saldo de la cuenta de capital ascendió a u$s 54 millones.

Como consecuencia de lo mencionado en los párrafos precedentes, en el primer trimestre de 2025 el endeudamiento neto de la economía argentina se elevó a u$s 5.137 millones.

La cuenta financiera registró un ingreso neto de capitales de u$s 7.229 millones; lo que fue producto de una disminución en los activos financieros externos por u$s 6.550 millones y un incremento en la emisión neta de pasivos estimada en u$s 680 millones. Esto representó una diferencia de u$s 6.727 millones, frente al ingreso de capitales de USD 503 millones estimado para igual trimestre del año anterior. Los errores y omisiones se estimaron en -u$s 2.092 millones.

Turismo Internacional

Este miércoles el INDEC publicó también el índice de Estadísticas de turismo internacional que da cuenta que en mayo la cantidad de turistas internacionales que ingresaron al país bajó 10,1% interanual y la de quienes salieron aumentó 48,9%

En el quinto mes del año ingresaron 572,9 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 315,4 miles fueron turistas y 257,5 miles fueron excursionistas,

El 65,0% del turismo receptivo provino de los países limítrofes. Los principales fueron Brasil, que aportó 23,7%; Uruguay, 14,1%; y Chile, 13,2%. El 51,9% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 37,0% lo hizo por vía terrestre; y el 11,1% restante arribó por vía fluvial/marítima.

Las salidas al exterior incluyeron a 1.314,7 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 752,8 miles fueron turistas y 561,8 miles fueron excursionistas.

El 66,6% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Chile, con 21,9%; Brasil, con 19,8%; y Paraguay, con 11,7%. El 51,0% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 41,6% lo hicieron por vía terrestre; y el 7,4% optaron por la vía fluvial/marítima.

En mayo, se registró un saldo negativo de 741,7 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado fue debido a los saldos negativos de 437,4 miles de turistas y de 304,3 miles de excursionistas. Durante mayo, los visitantes no residentes realizaron 592,3 miles de viajes y los visitantes residentes, 1.314,7 miles de viajes.