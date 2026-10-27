Es fabricante de calzado, votó siempre a Milei y está fundido: "Mi empresa está en estado terminal" El empresario Humberto Sierra estuvo en Ahora Play y relató su calvario desde que llegó el gobierno libertario al poder.







No es el primero que sufre las consecuencias del modelo económico de ajuste y motosierra que implementó Javier Milei desde que fue ungido a la Casa Rosada.

Las palabras del líder libertario le endulzaron los oídos cuando lo consideraba un "benefactor social" por "dar trabajo".

"Yo a Milei lo voté a CINCO VECES. Lo voté para diputado, para presidente 3 veces y el año pasado a sus diputados. Él decía que yo era un benefactor social porque daba trabajo. Hoy mi empresa está en ESTADO TERMINAL"



Tienen una PyME y votan como si tuvieran una multinacional pic.twitter.com/Qw0OJlNSlU — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 27, 2026 Pero la realidad fue muy distante de las promesas y la recesión se lo llevó puesto.