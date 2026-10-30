El divertido juego entre Manu Ginobili y Rada sobre quién sabe más de Bahía Blanca En el programa de Mario Pergolini, ‘Otro día perdido’, pusieron a competir a dos bahienses de ley sobre los secretos de la ciudad del sur bonaerense.







Agustín Aristarán, más conocido como Rada por el gran público, siempre hace gala de sus orígenes en Bahía Blanca por lo que la producción de 'Otro Día perdido' tuvo la idea de poner a prueba sus recuerdos.

Para eso lo hizo competir con Manu Ginóbili, el hijo dilecto de los bahienses, sobre la ciudad donde ambos nacieron.

¿Quién sabe más de Bahía Blanca?



Manu Ginóbili y Agustín Aristarán, dos orgullos de la ciudad, se enfrentaron en una reñida competencia. #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/qcCsAe800U — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) October 30, 2026 Puestos mano a mano empezaron a llegar las preguntas, de sus calles, gastronomía y hasta plagas que azotan esa urbe.

Cuando parecía que Rada se llegaba el triunfo por paliza -Manu hace muchos años que vive en los Estados Unidos- llegaron a un final reñido que se decidió en la última consulta.