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16 de junio de 2026 Inicio

Video: más de mil hinchas argentinos realizaron un banderazo en Kansas en la previa del debut mundialista

El tradicional bombo de "Tula" volvió a sonar en los Estados Unidos durante la concentración de los simpatizantes de la Selección. La convocatoria sumó el apoyo de ciudadanos locales en la antesala del primer partido frente a Argelia.

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La Selección ya está lista para el debut

La Selección ya está lista para el debut, y los hinchas también.

Alrededor de 1.200 hinchas de la Selección argentina realizaron un multitudinario banderazo frente al restaurante Los Hornos de Kansas City durante el fin de semana, con el objetivo de alentar al equipo en la previa del debut en el Mundial 2026.

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Los hinchas albicelestes y un grupo de ciudadanos estadounidenses se concentraron en el único local gastronómico de origen argentino de esa zona de Missouri para manifestar su apoyo al plantel nacional. El lugar lució colmado por banderas celestes y blancas, réplicas de la Copa del Mundo y camisetas con los dorsales de Lionel Messi y Diego Maradona.

El elemento central de la jornada fue el histórico bombo de Carlos “Tula” Pascual, el militante y animador fallecido en febrero de 2024 que asistió a 13 Copas del Mundo consecutivas. En esta oportunidad, los allegados al icónico personaje enviaron el instrumento a territorio norteamericano, donde un músico residente llamado Willy asumió de manera imprevista la tarea de tocarlo ante la multitud.

Los mejores videos del banderazo argentino en Kansas

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