Mundial 2026: dónde queda Cabo Verde, el rival de Argentina en 16avos El pequeño país africano sorprendió al superar la etapa de grupos en su primera participación en una Copa del Mundo. Con sus playas paradisíacas, islas y volcanes, es uno de los destinos turísticos más atractivos del Atlántico. Por Agregar C5N en









Cabo Verde es conocido por sus hermosas playas.

Cabo Verde es la revelación del Mundial 2026 pero, antes de acaparar titulares a nivel internacional por sus grandes actuaciones en fase de grupos, ya era conocido como uno de los destinos turísticos más atractivos del Océano Atlántico. El pequeño país africano es un archipiélago con paisajes volcánicos, playas de arena blanca y aguas turquesa.

En total, se trata de diez islas ubicadas en el noroeste de África, frente a las costas de Senegal. Su nombre proviene justamente de la península senegalesa de Cabo Verde, el punto más occidental del continente africano. Tiene unos 530.000 habitantes distribuidos en poco más de 4.000 kilómetros cuadrados.

El archipiélago de Cabo Verde forma parte de la ecorregión de la Macaronesia, que también incluye las islas Azores de Portugal y las islas Canarias de España. Fue colonia portuguesa desde el Siglo XV; en 1951 se incorporó como un departamento de ultramar y, finalmente, declaró su independencia en 1975.

Al contar con pocos recursos naturales, la mayor parte de los ingresos de las islas provienen del sector servicios, especialmente del turismo. Los principales puertos se encuentran en Mindelo y Praia, pero hay aeropuertos internacionales en todas las islas para recibir a turistas de Europa y otras partes del mundo.