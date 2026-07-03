En Vivo
3 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: dónde queda Cabo Verde, el rival de Argentina en 16avos

El pequeño país africano sorprendió al superar la etapa de grupos en su primera participación en una Copa del Mundo. Con sus playas paradisíacas, islas y volcanes, es uno de los destinos turísticos más atractivos del Atlántico.

Por
Cabo Verde es conocido por sus hermosas playas.

Cabo Verde es conocido por sus hermosas playas.

Cabo Verde es la revelación del Mundial 2026 pero, antes de acaparar titulares a nivel internacional por sus grandes actuaciones en fase de grupos, ya era conocido como uno de los destinos turísticos más atractivos del Océano Atlántico. El pequeño país africano es un archipiélago con paisajes volcánicos, playas de arena blanca y aguas turquesa.

Las modificaciones regirán en este Torneo Clausura.
Te puede interesar:

La Liga Profesional adoptará los cambios reglamentarios del Mundial

En total, se trata de diez islas ubicadas en el noroeste de África, frente a las costas de Senegal. Su nombre proviene justamente de la península senegalesa de Cabo Verde, el punto más occidental del continente africano. Tiene unos 530.000 habitantes distribuidos en poco más de 4.000 kilómetros cuadrados.

El archipiélago de Cabo Verde forma parte de la ecorregión de la Macaronesia, que también incluye las islas Azores de Portugal y las islas Canarias de España. Fue colonia portuguesa desde el Siglo XV; en 1951 se incorporó como un departamento de ultramar y, finalmente, declaró su independencia en 1975.

Al contar con pocos recursos naturales, la mayor parte de los ingresos de las islas provienen del sector servicios, especialmente del turismo. Los principales puertos se encuentran en Mindelo y Praia, pero hay aeropuertos internacionales en todas las islas para recibir a turistas de Europa y otras partes del mundo.

A su clima tropical con temperaturas suaves se suman los increíbles paisajes volcánicos, que combinan montañas con playas de arena blanca y aguas cristalinas. Se considera que la mejor época del año para visitar Cabo Verde es entre noviembre y junio.

Noticias relacionadas

Novak DJokovic le robó un récord a Roger Federer.

Histórico: Novak Djokovic igualó a Roger Federer en un récord de Wimbledon

Pipo Gorosito es el nuevo entrenador de San Lorenzo.

Un viejo conocido: San Lorenzo presentó a Pipo Gorosito como nuevo entrenador

El piloto argentino y un nuevo desafío.

Colapinto en Silverstone: entre su victoria en Fórmula 3, su primera vez en un F1 y la decepción de 2025

colapinto corre la clasificacion sprint del gran premio de silverstone

Colapinto corre la clasificación Sprint del Gran Premio de Silverstone

Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el primer puesto del ranking en la disputa por la Bota de Oro. 

Mundial 2026: Messi y Mbappé lideran la pelea por la Bota de Oro

Arambarri, Beltrán y González con el presidente Di Carlo.

Golpe de mercado: River presentó a Beltrán, Arambarri y Giovanni González

últimas noticias

Nicolás Occhiato cerró la programación y le envió un mensaje a los haters.

Nicolás Occhiato cerró la programación desde Miami en medio del escándalo con Flor Peña

Hace 59 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 4 de julio

Hace 1 hora
Icardi no se quedó callado y le dijo de todo.

La brutal amenaza de Mauro Icardi contra Yanina Latorre: "Te voy a hundir"

Hace 1 hora
La pareja se conocieron en el verano de 2023 a través de un acercamiento romántico iniciado por el jugador de la NFL.

Taylor Swift y Travis Kelce: el millonario souvenir para los invitados de la boda

Hace 1 hora
Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú.

Se oficializó la victoria de Keiko Fujimori en Perú: el tribunal electoral la declaró presidenta electa

Hace 2 horas