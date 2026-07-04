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5 de julio de 2026 Inicio

Gustavo Alfaro, tras la eliminación de Paraguay: "Hasta el último instante peleamos"

El entrenador de la Albirroja lamentó la derrota frente a Francia en los octavos de final, aunque destacó el crecimiento del equipo durante el Mundial 2026 y elogió la unión que construyó el plantel a lo largo de la competencia.

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El técnico de Paraguay sobre la eliminación: 

El técnico de Paraguay sobre la eliminación: 

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La derrota por 1-0 frente a Francia marcó el final del camino para Paraguay en el Mundial 2026. Luego del encuentro, Gustavo Alfaro hizo un balance de la campaña de la Albirroja, reconoció el dolor por la eliminación y aseguró que el equipo cumplió con el objetivo competitivo que se había planteado.

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"Honestamente, me voy con la tranquilidad de decir que se dio el Mundial que uno vino a buscar. Me voy con la tristeza porque quería llegar lo más lejos posible y nunca una derrota te va a poner contento", expresó el entrenador. Luego dejó una reflexión: "Si uno quiere ser ganador, lo primero que tiene que hacer es aprender a perder".

El técnico también puso en valor la convivencia del grupo durante la concentración y destacó el compromiso de sus futbolistas. "Hace mucho tiempo que estamos juntos. Ojalá hubiesen tenido la posibilidad de vivir la vida interna que vivió este plantel. Más que un equipo, fue una familia", sostuvo.

Alfaro consideró que Paraguay dejó una imagen positiva pese a la eliminación y remarcó que sus dirigidos compitieron hasta el último minuto frente a uno de los candidatos al título. "Hasta el último instante peleamos y quisimos revertir una historia que se presentó adversa. Ese reconocimiento también se vio en la manera en que Francia terminó defendiendo la ventaja", concluyó.

Gustavo Alfaro con los jugadores de Paraguay en el vestuario, luego de la eliminación ante Francia.

Gustavo Alfaro con los jugadores de Paraguay en el vestuario, luego de la eliminación ante Francia.

Alfaro cuestionó la actitud de Mbappé tras el final del partido

En declaraciones al diario paraguayo ABC, Gustavo Alfaro también se refirió al gesto de Kylian Mbappé, quien ignoró el saludo del arquero Orlando Gill una vez terminado el encuentro. El entrenador contrastó la realidad de ambos equipos y defendió la actitud de sus jugadores.

"Les dije a los chicos que ellos pelean por el Balón de Oro; nosotros peleamos por el sustento diario. Si Mbappé tuvo esa postura, la nuestra fue una postura de dignidad", afirmó. Además, recordó que a Paraguay le costó 16 años volver a disputar un Mundial, mientras que el delantero francés ya fue campeón del mundo y pelea por seguir haciendo historia con su selección.

"Ahí es donde ves las diferencias. Nuestra pelea es una pelea de humildad y sencillez", concluyó Alfaro, al destacar el esfuerzo realizado por la Albirroja durante toda la Copa del Mundo.

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