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3 de julio de 2026 Inicio

Tensión en la conferencia de prensa de Cabo Verde: el DT evitó hablar sobre la denuncia contra Ryan Mendes

Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, rechazó las preguntas de la prensa en la víspera del partido ante Argentina por el Mundial 2026. El vocero de la delegación africana calificó la investigación judicial como un "asunto prohibido".

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Pedro Leitão Brito no quiso hablar del tema.

Pedro Leitão Brito no quiso hablar del tema.

El director técnico de la Selección de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, esquivó este jueves las preguntas de los periodistas sobre la denuncia por violación que pesa contra el capitán del equipo, Ryan Mendes. El episodio ocurrió en la conferencia previa al partido ante Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026, donde el entrenador y el jefe de prensa del plantel africano censuraron las consultas sobre la investigación judicial.

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La tensión aumentó sobre el cierre de la ronda de prensa cuando el periodista Julio Gomes, del medio Bandsports, consultó sobre el estado anímico del futbolista. "Profesor, respecto del partido de mañana, ¿cómo está el corazón y la cabeza de Ryan Mendes, con lo que ocurrió esta semana?", interrogó el cronista, ante lo cual el director técnico optó por el silencio.

Ante la falta de respuesta del entrenador, el vocero del seleccionado africano intervino de forma inmediata para exigir que el cronista "haga otra pregunta". Frente a la insistencia del periodista sobre si existía un veto explícito a la información, el jefe de prensa cortó el diálogo de manera tajante al asegurar: "Es un asunto prohibido".

El intercambio finalizó de forma abrupta debido a la firme postura de la delegación de Cabo Verde de no brindar declaraciones sobre el escándalo extrafutbolístico. "Tenemos solo tres minutos. ¿Va a hacer otra pregunta?", interpeló el vocero, ante lo cual Gomes contestó: "No, no voy a hacer otra pregunta".

La FIFA evalúa la situación judicial de Ryan Mendes

La controversia institucional escaló tras el reciente pronunciamiento de la FIFA sobre la condición del delantero de los Tiburones Azules. El máximo organismo del fútbol mundial confirmó que sigue de cerca el caso penal que lleva adelante la Justicia de Nueva Zelanda por un presunto delito sexual que aconteció el 27 de marzo de este año.

La denuncia formal fue presentada por una ciudadana brasileña que cumplió funciones como intérprete durante un torneo amistoso. Según el relato de la víctima, Mendes ingresó por la fuerza a su habitación de hotel para abusar de ella, hecho que quedó respaldado por un examen forense que constató múltiples hematomas en su cuerpo.

A pesar de los reclamos de la denunciante para evitar la participación del deportista en la cita mundialista, la federación de su país no emitió respuestas y sostuvo al atacante en la lista oficial. De este modo, el máximo goleador histórico de Cabo Verde saldrá a la cancha este viernes para enfrentar a la Selección argentina.

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