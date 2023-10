Paraguay venció a Bolivia y logró su primer triunfo en las Eliminatorias

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDSports%2Fstatus%2F1714432629347410267&partner=&hide_thread=false El gol de Sanabria para poner el 1-0 de Paraguay ante Bolivia en el Defensores del Chaco



Con este resultado, la Albirroja suma 4 puntos y alcanzó a Chile, que perdió este martes con Venezuela. En la próxima fecha, que se disputará en noviembre, visitará a La Roja en Santiago en lo que será un partido clave.

Por su parte, el elenco boliviano que entrena Gustavo Costas sufrió la cuarta derrota consecutiva y está anclado al último puesto sin haber sumado alguna unidad. En la quinta fecha recibirá a Perú en la altura de La Paz.

La polémica de Sanabria con Messi

Messi Sanabria El cruce entre Lionel Messi y Antonio Sanabria. Captura de TV

El delantero guaraní Antonio Sanabria le dio el primer éxito a Paraguay en el camino rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026. El jugador de Torino de Italia Ingresó en el complemento en lugar de Adam Bareiro y a los tres minutos logró el gol de la victoria.

El jueves había quedado envuelto en una polémica con Lionel Messi, a quien había escupido durante el encuentro disputado en el Monumental. "La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi. Solo me dijeron ellos. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí", aseguró el 10 de Argentina.

Por su parte, el atacante paraguayo aclaró que no había ocurrido el incidente que se observó en las imágenes televisivas: "Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente".