Tragedia en México: murieron tres personas durante los festejos tras el pase a octavos de final

El gobierno confirmó el deceso de un hombre de 44 años, una joven de 19 y una mujer de 48. A pesar de las maniobras de reanimación, los tres fallecieron por asfixia.

Los festejos después de que México le ganara a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026 dejaron un saldo trágico: tres personas murieron por asfixia, según confirmó el gobierno.

La Secretaría de Salud Pública informó en un primer momento el fallecimiento de dos personas : un hombre de 44 años y una joven de 19 , quienes fueron asistidos por equipos de emergencia tras ser encontrados inconscientes en la intersección de las calles Hamburgo y Lancaster, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta el lugar acudieron paramédicos, bomberos, efectivos de Protección Civil, personal de la Secretaría de Gobierno y agentes de la Policía , que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladar a ambas víctimas a un hospital. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, ninguno logró sobrevivir.

Poco después, se reportó tercera víctima fatal. Se trató de una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente sobre la calle Berna, también en la colonia Juárez. La mujer recibió asistencia en el lugar y luego fue derivada de urgencia a un centro de salud, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Al igual que en los otros dos casos, la causa de muerte fue asfixia, según informó el Puesto de Mando del Sector Salud.

Tras conocerse los decesos, el Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y anunció que les brindará acompañamiento institucional.

El comunicado de las dos primeras muertes tras los festejos.

En paralelo, las autoridades iniciaron una investigación para reconstruir cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias que provocaron las tres muertes en medio de la multitud que celebraba el triunfo del seleccionado mexicano.

Mundial 2026: México eliminó a Ecuador y Sebastián Beccacece confirmó su salida como DT

La Selección de México derrotó por 2 a 0 a Ecuador en el Estadio Aazteca por los 16avos de final del Mundial 2026 y clasificó a octavos de final, en donde enfrentará al vencedor entre Inglaterra o República Democrática del Congo. Producto de este resultado, Sebastián Beccacece, cuestionado en el último tiempo, no renovará contrato con La Tri.

Los goles llegaron en el primer tiempo ante el gran inicio que mostró la México. A los 21 minutos marcó Julián Quiñones y Raúl Jiménez a los 30. El futbolista ecuatoriano Hincapié fue expulsado a los 93 por haberle hablado con la boca tapada a un rival, el VAR determinó que era para roja y terminaron con 10.

En octavos de final, México enfrentará al ganador entre Inglaterra y República Democrática del Congo, quienes juegan hoy a las 13. De clasificar a cuartos, podrían cruzarse con Brasil o Noruega.

Por el lado del eliminado, Sebastián Beccacece confirmó en DSports que no renovarán contrato: “No pudimos cumplir con la hazaña de hacer el mejor Mundial de nuestra historia. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido. No es lo que habíamos imaginado, me hubiese gustado seguir con un partido más. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa”.

“Nosotros dejamos un camino de dos años y medio de trabajar sin parar, mucha honestidad y transparencia. Con grandes resultados en las Eliminatorias, un Mundial increíble en fase de grupos. Hoy en el primer tiempo no estuvo a la altura, eso hace que nos tengamos que ir con amargura”, sumó.

Y concluyó: "No vamos a continuar, algo que me hubiese encantado porque fui feliz, porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria".

México terminó con una racha negativa de Concacaf a Conmebol en Mundiales

Con el triunfo por 2 a 0 a Ecuador, por primera vez un seleccionado de la Concacaf eliminó a dos equipos de la Conmebol en una misma Copa del Mundo.

Además, el Tri volvió a meterse entre los ocho mejores del torneo por primera vez desde el Mundial de 1986, cuando dejó en el camino a Bulgaria en octavos de final antes de caer por penales frente a Alemania, que terminaría siendo subcampeona, en su quinto partido del certamen.