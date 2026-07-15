El insólito mensaje del Gobierno tras el triunfo de la Selección argentina Después de la agónica victoria del equipo de Lionel Scaloni, que se impuso 2 a 1 ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la Oficina del Presidente sorprendió al publicar un posteo en sus redes sociales. Por Agregar C5N en









Tras la polémica por Malvinas, el Gobierno festejó el triunfo de la Selección.

Todo el país se paralizó este miércoles para ver el partido de la Selección argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, que terminó con un agónico triunfo 2 a 1 del equipo de Lionel Scaloni. En medio de la euforia y los festejos, el Gobierno sorprendió con un insólito mensaje: anunció el resultado en sus redes sociales.

"La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026", posteó en X junto a cuatro emojis de la bandera argentina. El tuit sorprendió ya que se trata de una cuenta oficial que habitualmente difunde medidas y actividades de Javier Milei.

La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 15, 2026 El Presidente festejó el triunfo a través de su cuenta personal con otro mensaje: "¡Vamos Argentina, carajo! LRPMQLRCRMP". Milei siguió el partido desde la Quinta de Olivos, en Vicente López, únicamente acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

LRPMQLRCRMP... — Javier Milei (@JMilei) July 15, 2026 Víctor Heredia, contra la ministra de Seguridad: "Tengo memoria" El anuncio de la ministra de Seguridad, Alejanda Monteoliva, sobre la restricción de llevar símbolos patrios con la imagen de las Malvinas al partido entre Argentina e Inglaterra generó una polémica en redes, donde calificaron a la medida como "antipatriota". Uno de los que respondió fue Víctor Heredia, con un poema que anuncia: "Lamento decirte que tengo memoria".

El cantautor cruzó a la funcionaria de Javier Milei por el operativo que acordaron desde el Gobierno con la FIFA, el FBI y autoridades inglesas al catalogar el encuentro de "alto riesgo". Heredia usó una serie de preguntas retóricas para cuestionar la decisión oficial: "¿Ahora no debo ofenderlos? ¿No debo acordarme de aquella intemperie? ¿No debo llorar lo que el alma me pide? ¿No debo invocar a quien diera su sangre? ¿Debiera olvidarlo?".

El intérprete de Patria y Todavía cantamos argumentó que su intención no es fomentar la violencia, sino realizar un homenaje a los caídos en el guerra en el Atlántico Sur en 1982. "¡No quiero otra guerra! ¡Ni quiero otro espanto! ¡Tampoco otro llanto! ¿Pero que me olvide de los que murieron por la misma Patria que acuña mi sangre? Lamento decirte que tengo memoria", sentenció el artista. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victor Heredia (@victorherediaoficial)