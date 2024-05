Marcelo Bielsa convocará a un jugador amateur a la Selección de Uruguay: las sorprendentes estadísticas del goleador

Dentro de los futbolistas designados, se encuentra el delantero Walter Domínguez, que se desempeña en el club Juventud Soriano de Mercedes. El atacante de 24 años atraviesa un gran momento, ya que lleva 57 goles en 39 partidos entre clubes y la selección departamental.

"Sí me llamaron y estoy muy contento. La verdad es que no lo esperaba, cayó de sorpresa", aseguró Domínguez en diálogo con un medio local tras conocerse la noticia de la convocatoria. Luego, aseguró que desconocía su racha goleadora: "Lo único que hacía era jugar partido a partido y no sabía que había hecho tantos goles".

Los rivales de Uruguay en la Copa América 2024

Uruguay integra el grupo C de la Copa América con Estados Unidos, Panamá y Bolivia.