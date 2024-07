Los Pumas vapulearon a Uruguay a puro try

La Selección argentina de rugby aplastó 79 a 5 al conjunto charrúa, apoyó 12 tries y cerró de la mejor manera la ventana de julio con la mayor goleada de su historia.

Los Pumas no tuvieron piedad y superaron 79 a 5 a Uruguay en el tercer partido de la ventana de julio. En la ciudad uruguaya de Maldonado , la Selección argentina de rugby cerró de la mejor manera esta serie de tres partidos (una derrota y dos victorias ) que jugó este mes, de cara al próximo gran torneo que tendrá por delante: el Rugby Championship , en agosto.

El equipo que comanda Felipe Contepomi fue demasiado rival para Los Teros, al que no enfrentaban en un test match desde hacía 18 años, y desplegó todo su poderío físico y técnico para apoyar 12 tries durante el partido y borrar de la cancha a Uruguay, que tan solo pudo llegar al in goal una sola vez. Así, Los Pumas lograron la mayor goleada de su historia, superando el 70-0 ante Los Teros el 23 de octubre de 1977 en Tucumán.