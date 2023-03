España goleó a Noruega 3 a 0, en el debut del DT De la Fuente

Tras el goleada española le flamante DT aseguró al diario Marca: "Creo que tenemos un gran equipo, que ofrece muchas alternativas. Saben leer muy bien los partidos. Es una virtud saber madurar al rival".

En este sentido, De la Fuente detalló las características que tuvo en cuenta en su primer choque: "Sabíamos que era un equipo muy físico, potente en los duelos, difícil de superar. Hemos ido de menos a más, cogiendo confianza. Son solo cuatro días de trabajo y tiene un mérito tremendo porque ya van asimilando algunos conceptos", y destacó: " Es nuestro trabajo conocer a los futbolistas pero el mérito es de Joselu. Le damos la oportunidad pero estoy feliz por él y por todos".

¡JOSELU BRILLÓ Y LA FURIA ROJA GOLEÓ EN SU DEBUT! | España 3-0 Noruega | RESUMEN

Por su parte, el centrocampista del Leipzig reconoció sobre las eliminatorias de la Euro que "estaba sintiéndome muy bien durante toda la semana... Las exigencias siempre son máximas y estoy preparado para exigirme a mí también porque queremos ganar todo".

Además, el futbolista que abrió el marcado ante Noruega enfatizó: "El cambio de entrenador es diferente. La idea de la selección va a ser la misma con balón. Quizá ahora apostamos por un juego más profundo, atacando más los espacios".

En declaraciones a la prensa española, el delantero del R. C. D. Espanyol enfatizó que "No me lo creo aún. Es lo máximo que puede tener un jugador. El trabajo tiene recompensa. Las espinilleras siempre las beso. Es lo que me da fuerzas para seguir. Fabián me puso un balón increíble. Agradezco todo al seleccionador. He respondido con creces. Me siento como un chaval de 18 años. Hay que disfrutar y recuperar", aseguró a el diario Marca luego del encuentro.