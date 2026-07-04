A puro show: así celebró Estados Unidos el Día de la Independencia antes del Francia-Paraguay Filadelfia fue escenario de una imponente ceremonia por los 250 años de la fundación del país, con música en vivo, fuegos artificiales, exhibiciones aéreas y una puesta en escena que sorprendió a los miles de hinchas presentes. Por Agregar C5N en









Los festejos del Día de la Independencia estadounidense en la previa al partido Francia-Paraguay. Redes sociales

La previa del duelo entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 tuvo un condimento especial en Filadelfia, donde Estados Unidos conmemoró el Día de la Independencia con una ceremonia cargada de música, efectos visuales y una impactante producción ante un estadio colmado de espectadores.

La celebración comenzó con la interpretación del himno nacional estadounidense en la voz de Idina Menzel y continuó con un despliegue de fuegos artificiales que iluminó el estadio. Al mismo tiempo, un coro infantil ingresó al campo de juego para participar de una puesta en escena preparada especialmente para la ocasión.

EL HIMNO ESTADOUNIDENSE, EN LA VOZ DE IDINA MENZEL



El país anfitrión celebra el 4 de julio, Día de la Independencia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/wb7SrM5VZ1 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026 Uno de los momentos más destacados llegó con la presentación de The Roots, la reconocida banda originaria de Filadelfia, que interpretó la canción The Fire mientras decenas de bailarines protagonizaban una coreografía sincronizada que acompañó el espectáculo frente a los hinchas.

Como suele ocurrir en las grandes celebraciones nacionales de Estados Unidos, los aviones caza también tuvieron su protagonismo. Las aeronaves sobrevolaron el estadio durante la ceremonia y completaron una postal que combinó tradición, despliegue militar y entretenimiento.

¡Un momento épico en Filadelfia!



Los cuatro aviones militares que sobrevolaron el estadio, durante la interpretación de 'The Star-Spangled Banner' de Idina Menzel, se robaron el show!



Sigue toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock… — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026 Las tradicionales barras y estrellas estuvieron presentes en distintos sectores del escenario montado sobre el césped y acompañaron cada tramo del espectáculo. La celebración no pasó inadvertida para el público que colmó las tribunas, ni para los millones de televidentes atentos a la transmisión del encuentro.

Con esta ceremonia, Estados Unidos aprovechó el marco del Mundial 2026 para conmemorar los 250 años de su independencia y convertir la antesala de uno de los partidos de octavos de final en un evento que fue mucho más allá del fútbol.