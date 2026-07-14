El padre de Rodrigo De Paul, a horas de la semi con Inglaterra: "Estos son los partidos que más le gustan a mi hijo" Roberto De Paul analizó la previa del trascendental cruce mundialista y aseguró que "si Rodrigo tiene que ir al banco, nadie se tiene que enojar", ante la incógnita que mantiene Lionel Scaloni sobre la formación titular. Por Agregar C5N en









El padre de Rodrigo De Paul respaldó el proceso de la Selección argentina en la previa del choque de este miércoles frente a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 y aseguró que "estos son los partidos que más le gustan" a su hijo. Sus declaraciones ocurren en medio de las dudas del entrenador Lionel Scaloni sobre la presencia del mediocampista en el once titular para el encuentro que se disputará en Atlanta.

"Yo lo conozco a mi hijo y estos son los partidos que más le gustan. Hace falta gente madura y que entienda cómo se juegan estos partidos, pero si Rodrigo tiene que ir al banco, nadie se tiene que enojar, porque ya es un privilegio estar ahí. Y por algo está el técnico", opinó Roberto De Paul, en relación a la eventual suplencia de su hijo, en una entrevista con Daniela Ballester para El Diario.

La definición de la alineación titular mantiene en vilo al cuerpo técnico argentino de cara al compromiso en el Mercedes-Benz Stadium. En ese contexto de incertidumbre sobre el armado del once que buscará el pase a la final de la Copa del Mundo, el entorno familiar aportó calma y priorizó el plano colectivo por sobre las individualidades.

El padre del volante de la albiceleste minimizó los debates externos en torno a la alineación y destacó la unidad interna del plantel. "Yo siempre digo que los padres (de los jugadores) somos bendecidos. No hay titulares y suplentes. Esto es un equipo. Como bien lo armó Scaloni, esto es una familia. Yo veo los partidos y los ganan porque todos defienden a todos. Acá son once, y si uno o dos andan mal, los otros nueve ayudan", expresó el padre de De Paul.

Las provocaciones externas y el clima que rodea al partido entre Argentina e Inglaterra Roberto De Paul también desestimó los comentarios que intentan minimizar el camino recorrido por el equipo albiceleste y desvalorizar a los rivales previos. "Todos decían que Cabo Verde y Egipto eran fáciles... Pero nada es fácil. Todas estas selecciones por algo se clasificaron al Mundial, por algo están. Yo creo que los que dicen eso es porque siempre nos tiran para abajo a los argentinos. No quieren que lleguemos", apuntó.