El método Moriyasu: el curioso recurso del técnico de Japón que revolucionó el Mundial 2026

En plena era digital y dependencia de los dispositivos, Hajime Moriyasu apeló a un simple pizarrón en el partido frente a Países Bajos para hacer saber a sus futbolistas un detalle clave del encuentro.

El agitado partido entre Japón y Países Bajos por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026 tuvo una escena que atrajo la atención de televidentes e internautas: el entrenador nipón Hajime Moriyasu utilizó una pizarra táctica con números escritos a mano , con los que le indicaba a sus jugadores los minutos que restaban de juego.

En plena era digital y dependencia de los dispositivos, el recurso sorprende por su sencillez: un asistente tomó un marcador y dibujó un 45 , para dar a entender a sus futbolistas la cantidad de minutos jugados. Luego, trazó un 3 y después un 2, para indicar los que faltaban.

Así, Moriyasu se aseguró de que hasta los jugadores más lejanos del banco, como los que circulaban por la banda derecha, tuvieran claro el tiempo transcurrido y el que faltaba . Mientras tanto, el cuerpo técnico estaba listo para preparar el siguiente número en cuanto el técnico lo requería.

El partido en Dallas terminó con un emotivo empate 2-2 , con cuatro goles en un segundo tiempo en el que Japón nunca logró estar en ventaja pero sí pudo empatar cada vez que los neerlandeses se adelantaban en el tanteador.

Virgil van Dijk puso en ventaja a los de naranja a los 50 minutos con un cabezazo, Keito Nakamura igualó a los 56, Crysencio Summerville volvió a poner a Países Bajos al frente a los 63 y, a los 88, un cabezazo de Koki Ogawa que se desvió en Kamada selló el resultado final.

Antes del inicio del encuentro, Moriyasu protagonizó otro momento que se volvió viral: estalló en lágrimas mientras entonaba el himno japonés en la previa del partido, en su segundo Mundial como entrenador del seleccionado.

Quién es Hajime Moriyasu, el director técnico de Japón en el Mundial 2026

Nació el 23 de agosto de 1968 en Kakegawa, prefectura de Shizuoka. Antes de convertirse en el entrenador más exitoso de la historia de los Samuráis Azules, Moriyasu fue mediocampista: mientras jugaba para el equipo Mazda tuvo la oportunidad de realizar una prueba con Manchester United en 1992, pero Sir Alex Ferguson terminó por descartarlo. Su carrera como jugador terminó en 2003 y rápidamente se sentó en el banco.

Ganó tres títulos en la J-League como técnico de Sanfrecce Hiroshima, club donde también había jugado durante 14 años. Desde ahí escaló hasta la selección mayor, que tomó en 2018. Es el entrenador con más tiempo en el cargo entre entre los que disputan el Mundial 2026.

Hajime Moriyasu dt Japón Países Bajos Mundial 2026 Hajime Moriyasu, DT con una prolífica carrera. AFP

Su gran vidriera fue Qatar 2022: Moriyasu llevó a los Samuráis Azules a los octavos de final con sorpresivas victorias frente a Alemania y España, ambos campeones del mundo, que colocaron a Japón como líder del Grupo E. Aunque luego cayeron en penales ante Croacia, la imagen que lo definió fue otra: al final del partido hizo una reverencia hacia su público en señal de respeto.

Desde que asumió, dirigió más de 100 partidos con una efectividad cercana al 70%, sustentada en una propuesta táctica sólida y flexible. Los resultados fuera de los Mundiales también acompañan: venció 4-1 a Alemania en un amistoso, 3-2 a Brasil y 1-0 a Inglaterra en Wembley.