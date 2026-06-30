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30 de junio de 2026 Inicio

"¡Dale de una vez!": Marcelo Bielsa explicó su exabrupto tras la eliminación de Uruguay que fue meme

En plena conferencia de prensa, que significó su despedida de la selección de Uruguay, el entrenador argentino se refirió a su desafortunada reacción con la prensa tras la derrota de España en el Mundial 2026.

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El exabrupto de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 dio la vuelta al mundo.

El exabrupto de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 dio la vuelta al mundo.

El exabrupto de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 dio la vuelta al mundo.
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En una conferencia de prensa, que se extendió por más de una hora y media en el Estadio Centenario, el director técnico inició su descargo con lo que definió como "una disculpa entre comillas". Bielsa explicó que su exabrupto fue una respuesta a la demora en el inicio de las notas obligatorias que los entrenadores deben dar por contrato, en un momento de extrema vulnerabilidad emocional.

"Yo reaccioné porque tardaban, tardaban, y yo estaba sobrepasado por el dolor", confesó el Loco, cuestionando además que las empresas que compran los derechos de transmisión "manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo tiempo de la felicidad".

En su análisis, el ahora exentrenador de Uruguay reconoció su falta de tacto en aquel momento: "Tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido". Este pedido de disculpas se sumó a otras aclaraciones sobre su actitud durante el torneo, incluyendo su particular gesto en la foto oficial de la FIFA, sobre el cual afirmó: "No sirvo para modelar fotografías".

Tras brindar estas explicaciones, que fueron sus últimas palabras como seleccionador, Bielsa consultó al personal de prensa si la sesión había terminado, tomó sus papeles y se retiró de la sala de conferencias sin saludar, sellando así su salida definitiva del equipo charrúa.

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