Con un Dibu Martínez gigante, Aston Villa hizo historia frente a Bayern Munich en Inglaterra

El marplatense de 32 años confirma jornada a jornada que es el mejor arquero del mundo. En la noche de Villa Park, el ex-Independiente tuvo tres atajadas fundamentales para mantener el resultado de local frente a los alemanes, que llevaban 18 partidos oficiales consecutivos convirtiendo al menos un gol.

Luego de ponerse al frente con un golazo del colombiano Jhon Duran, a los 39 del segundo tiempo, el local se dedicó a bancar el resultado, y allí apareció el argentino para convertirse en figura. El Dibu ya le había sacado un remate desde afuera del área al francés Michael Olise en el primer tiempo. Para, luego, sobre el final del partido, tapar un mano a mano con su pierna a Harry Kane y convertirse en héroe en la última jugada del partido tras un cabezazo de Harry Kane que se metía en el arco.

De esta manera, Aston Villa, que jugó su primer partido de local por Champions en más de cuatro décadas, quedó entre los ocho mejores con 6 puntos y en la tercera jornada recibirá al Bologna el martes 22 de octubre. Por su parte, el Bayern Münich quedó con 3 unidades y en la siguiente jornada visitará al Barcelona el miércoles 23.

Con gol de Di María, Benfica goleó al Atlético de Madrid de Simeone

Benfica venció a Atlético de Madrid por 4 a 0 en el Estadio da Luz, en Portugal, con goles de Kerem Akturkoglu, Ángel Di María de penal, el danés Alexander Bah y el neerlandés Orkun Kokcu, también desde los doce pasos.

El equipo del Cholo Simeone cayó sin atenuantes por la segunda fecha de la Champions League e igualó la peor derrota de su historia en competiciones europeas. Sólo Borussia Dortmund (2018) y Bayern Múnich (2020) le habían ganado con el mismo resultado.

Mirá el resumen de la goleada de Benfica sobre Atlético de Madrid

Los resultados de la Fecha 2

Martes 1 de octubre

RB Salzburg 0 – 4 Stade Brestois

Stuttgart 1 – 1 Sparta Praha

Dortmund 7 – 1 Celtic FC

PSV 1 – 1 Sporting Lisboa

Slovan Bratislava 0 – 4 Manchester City

Barcelona 5 – 0 Young Boys

Bayer Leverkusen 1 – 0 Milán

Inter 4 – 0 Estrella Roja.

Miércoles 2 de octubre

Arsenal 2 – 0 PSG

Shakhtar 0 – 3 Atalanta

Girona 2 – 3 Feyenoord

Benfica 4 – 0 Atlético Madrid

Liverpool 2 – 0 Bolonia

RB Leipzig 2 – 3 Juventus

Lille 1 – 0 Real Madrid

Sturm 0 – 1 Brujas

Aston Villa 1 – 0 Bayern Munich

Dinamo Zagreb 2 – 2 Mónaco.

La 3° fecha arrancará al martes 22 de octubre con los siguientes compromisos: Mónaco vs. Estrella Roja; Milán vs. Brujas; Arsenal vs. Shakhtar; Juventus vs. Stuttgart; Sturn vs. Sporting Lisboa; Real Madrid vs. Dortmund; PSG vs. PSV; Girona vs. Slovan Bratislava y Aston Villa vs. Bolonia.