Boca no podrá utilizar a sus refuerzos en la Copa Sudamericana: los motivos

Martínez no podrá incluir a los refuerzos.

Boca no podrá utilizar a sus refuerzos en el partido de ida frente a Independiente del Valle de Ecuador , por los playoffs de la Copa Sudamericana , ya que no fueron habilitados por la Conmebol debido a "una cuestión de diferencia horaria entre países".

Boca sacó un comunicado donde indica que los mismos no llegaron a ser habilitados, por lo que el debut de los nuevos futbolistas deberá esperar: "No han sido habilitados por una cuestión de diferencia horaria entre los dos países. Por esta razón los cuatro jugadores nombrados no formarán parte del repechaje contra el Club Independiente del Valle".

Medel, Belmonte y Aguirre iban a entrar en reemplazo de Kevin Zenón, Ezequiel Fernández y Cristian Medina, quienes están en Francia para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección argentina Sub 23. Sin embargo, el entrenador Diego Martínez deberá pensar en otros futbolistas para el choque de ida.

El comunicado de Boca Juniors