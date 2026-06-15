Apostó a que España le ganaba a Cabo Verde y perdió un millón de dólares El empate arruinó la millonaria jugada a favor del conjunto europeo en una plataforma de predicciones. Otro usuario ganó una fortuna al apostar contra la lógica del mercado. Por Agregar C5N en









El empate 0-0 de España con Cabo Verde sorprendió a todos.

Un apostador perdió casi u$s1.000.000 durante el Mundial 2026 por el sorpresivo empate entre España y Cabo Verde, un resultado que anuló su pronóstico a favor del conjunto europeo.

El participante desembolsó la millonaria cifra con la certeza del triunfo del equipo a cargo de Luis de la Fuente. En la previa del encuentro, la selección española aparecía como la gran candidata para obtener los tres puntos.

A pesar del alto monto de la operación, el beneficio posible era escaso. Si España concretaba la victoria, el usuario apenas sumaba a su cuenta un total de u$s85.000 extra.

El desarrollo del partido modificó por completo el escenario previsto en los pronósticos. La paridad final se convirtió en una sorpresa internacional y derivó en la pérdida casi total de los fondos del apostador.

Por el contrario, otro participante de la plataforma Polymarket, conocido como “Fishalive”, registró una operación exitosa al apostar en contra del consenso. Este usuario invirtió u$s427.952 a la opción vinculada a una “No victoria de España”.

Esta segunda jugada implicaba un riesgo considerable ante las bajas probabilidades previas, pero ofrecía un retorno muy elevado. Tras el final del cotejo, el internauta obtuvo una ganancia cercana a los u$s4,7 millones.