El verano de Ford a bordo de la Everest

La marca americana organizó una travesía hacia el Faro Querandí, dónde probamos el SUV para siete pasajeros de Ford.

Federico Bossio
Por
Federico Bossio
Ford Everest llega importada de Tailandia.

Ford organizó su tradicional evento de verano en la costa argentina y eligió a Everest para ponerlo a prueba en rutas, tierra y médanos, donde la marca mostró cómo se comporta este modelo con distintas superficies y condiciones de manejo. En el recorrido participaron varias unidades que permitieron evaluar tanto el confort interior como la estabilidad en arena y tierra, acercando datos prácticos más allá de la ficha técnica en una travesía que se inició en Cariló y terminó en el Faro Querandí, 30 km al sur de la ciudad de Villa Gesell.

ford-everest-2026-

Conociendo a Everest

Con un espacio interior para siete pasajeros, el SUV basado en la plataforma de la pick-up Ranger, mantiene un equilibrio interesante entre capacidad de carga y confort de marcha, con un andar confortable incluso en terrenos irregulares. Su chasis reforzado heredado de la familia Ranger le permite remolcar hasta 3.500 kg, y la combinación de un motor naftero EcoBoost de 2.3 L con 300 cv y 446 Nm de torque, junto a una caja automática de diez velocidades, le da una respuesta ágil y potente para un SUV de este porte.

Cuenta con distintos modos de tracción, en este caso nos manejamos con el modo 4x4 alta, ya que recorrimos las dunas de arena en velocidad y reservamos la 4x4 baja con reductora para un camino enroscado con arena blanda, ocasión en la que Everest respondió muy bien.

ford-everest-2026-1

El diseño interior combina materiales de calidad, un tablero digital de 8″ y una pantalla central multi-táctil de 12″ con el sistema SYNC4, que facilita la conectividad con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, junto con una base de carga por inducción y acceso sin llave. Eso se complementa con elementos prácticos como el portón trasero de apertura eléctrica, tercera fila con plegado automático y climatización bi-zona con salidas para los pasajeros de atrás.

En términos de seguridad, la oferta de asistencia a la conducción incluye el paquete Ford Co-Pilot 360, con frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, asistente de ascenso y descenso en pendiente y ayuda de frenado en reversa.

ford-everest-querandi

