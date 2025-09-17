17 de septiembre de 2025 Inicio
Honda relanza la Transalp en Argentina

Es una de las motos icónicas de la marca japonesa, que vuelve a venderse en nuestro país. Qué trae y cuánto cuesta.

Vuelve la mítica Transalp de Honda a nuestro país.

Honda Motor de Argentina anunció la llegada de la nueva XL750 Transalp, un modelo que revive un nombre histórico dentro del segmento Adventure-Touring, manteniendo vivo el espíritu y el significado del nombre, pero totalmente renovada con un paquete tecnológico acorde a las exigencias actuales, que combina versatilidad y confort para la ruta con capacidades off-road ligeras.

En agosto y septiembre, los 0 km aumentaron considerablemente. 
Los 5 autos 0 km más baratos del mercado argentino

La XL750 Transalp incorpora un motor bicilíndrico en paralelo de 755 cc con inyección electrónica y refrigeración líquida, asociado a una caja de seis velocidades con embrague asistido y anti-rebote. Entre sus principales atributos se destacan los cinco modos de conducción (Sport, Standard, Rain, Gravel y User), el control de tracción HSTC con cinco niveles y opción de desconexión, además del ABS de doble canal.

El tanque tiene una capacidad de 16,9 litros, lo que le otorga buena autonomía para viajes largos. En el apartado técnico, equipa una suspensión delantera Showa SFF-CA invertida con un recorrido de 200 mm, frenos delanteros de doble disco de 310 mm con pinzas Nissin de dos pistones, iluminación full LED con diseño inspirado en la Africa Twin y tablero TFT de 5 pulgadas. El parabrisas, fabricado en Durabio, refuerza el perfil viajero del modelo.

honda-transalp-2025

Los puntos a favor de este desembarco pasan por la tradición del modelo, su equipamiento tecnológico moderno y su carácter polivalente, que la hace atractiva para diferentes perfiles de usuarios. No obstante, enfrenta desafíos en un mercado complejo: la competencia con marcas europeas y japonesas ya consolidadas en el segmento, nuevos jugadores que empiezan a llegar con fuerza al país y la necesidad de garantizar stock, repuestos y posventa de calidad, algo en lo que seguramente la marca japonesa no debería tener inconvenientes.

Honda Transalp en Argentina: precio y garantía

El precio sugerido en Argentina es de u$s17.500, con garantía de tres años, y se ofrecerá en colores Graphite Black, Ross White y Pearl Deep Mud Gray. Según informó la marca, ya se encuentra disponible en la red de concesionarios oficiales Honda de todo el país.

honda-transalp-2025--

