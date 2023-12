Astrología: cuáles son los 3 signos que más detestan la Nochebuena y la Navidad Conoce cómo afectan estos encuentros y sus preparativos en esta época especial. Qué esperar de vos y tus invitados. Por Claudia Salto







El mapa de los astros: qué esperar de Leo, Virgo y Capricornio en las Fiestas. C5N

Durante las Fiestas, las reuniones familiares y de amigos están a la orden del día, aunque no todos disfrutan de estos festejos. Algunos las detestan, como las personas del signo de Leo, que si bien quieren ser el centro de la fiesta no les gustan los preparativos y sufren si las cosas no salen como esperan.

A Virgo, el caer de manera imprevista en una reunión para esta fecha no le gusta para nada. No son adeptos a la improvisación y, por el contrario, les gusta organizar todas las actividades con tiempo, armadas, pensadas y programadas. Por lo tanto, si las cosas no salen bien esa personas y todas los que lo rodean se sentirán mal o incómodos.