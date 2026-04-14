14 de abril de 2026 Inicio
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Alertan por una "profunda catástrofe económica y social": más de 500 intendentes denuncian el impacto del ajuste de Javier Milei

En un informe de la Federación Argentina de Municipios, advirtieron la delicada situación social y económica que atraviesan las diferentes jurisdicciones.

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La entrega del documento de la FAM en el Ministerio de Economía fue a cargo de su presidente

La entrega del documento de la FAM en el Ministerio de Economía fue a cargo de su presidente, Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.

Más de 500 intendentas e intendentes de todo el país entregaron un documento crítico al gobierno de Javier Milei donde revela "la profunda catástrofe económica y social" que atraviesan las administraciones locales: advierten que el gobierno de Javier Milei está gestando un desastre "transversal" que afecta a todos los sectores de la sociedad y que será "muy difícil de remontar".

Milei remarcó que el programa es sólido y que no hay crisis.
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En un informe de la Federación Argentina de Municipios (FAM), presentado en el Ministerio de Economía por su presidente, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, diferentes dirigentes de diversos signos políticos como el peronismo, el radicalismo, Juntos por el Cambio y el vecinalismo, reclamaron por la grave situación que afecta a la sociedad en su conjunto.

Según Espinoza, se está produciendo un "círculo de dolor espantoso" donde la clase media se empobrece y la clase trabajadora cae en la indigencia porque "nadie llega a fin de mes". El jefe comunal graficó la crisis financiera de los hogares señalando que las familias que compran alimentos con tarjeta de crédito enfrentan tasas de interés del 180%, comparadas con el 20% de la época de De la Rúa o el 70% del macrismo.

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Los datos duros de la crisis

El documento presentado ante la cartera que dirige Luis Caputo detalla cifras alarmantes sobre la asfixia financiera que sufren los municipios y las provincias:

  • Caída de recursos: La coparticipación federal sufrió una baja del 11% en los primeros tres meses del año, acumulando un retroceso del 21% si se suman las caídas de 2024 y 2025.
  • Cierre de empresas: La apertura indiscriminada de importaciones y el aumento de tarifas ya provocaron el cierre de más de 22.000 empresas en todo el país.
  • Impuesto a los combustibles: El Gobierno Nacional recaudó 1,5 billones de pesos por este tributo hasta el 31 de marzo, pero no ha destinado esos fondos ni a bajar el precio de la nafta ni a obras viales.
  • Emergencia alimentaria: La demanda de alimentos en los municipios aumentó entre un 100% y un 300%. Sin embargo, los intendentes denuncian que en dos años de gestión no ha llegado "ni un paquete de arroz" por parte de la Nación.

El regreso del "fantasma" del trueque

Uno de los puntos más dolorosos del informe de la FAM es la reaparición de escenas que se creían superadas en la historia argentina. Los intendentes alertan que volvió el trueque a muchas plazas del país, donde familias intercambian ropa usada por medio kilo de pan o un paquete de fideos para poder comer en el día. Asimismo, advierten sobre el riesgo real de desnutrición infantil y en adultos mayores, sumado a la falta de medicamentos básicos para jubilados y la quita de pensiones a personas con discapacidad.

Finalmente, Espinoza criticó la desconexión del Ejecutivo con la realidad, comparando la gestión de Milei con un "videojuego hecho con inteligencia artificial" y apelando a la fábula del "rey desnudo". Los jefes comunales exigieron la creación de una mesa de trabajo permanente, la normalización de los fondos nacionales y la restitución urgente de los subsidios al transporte y la energía, los cuales han generado un deterioro crítico en los servicios esenciales de todas las comunidades.

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