La Ley de Divorcio, una de las primeras conquistas en democracia

Nunca podrías faltar en mi corazón

Nadie podría exigirme separación de vos

Filas de gente soñando una ilusión

Cosas que no suceden o cosas que nunca fueron

No, no puedo casarme con vos

Creo que vos y yo no tenemos un porqué

Para pagar porque otros no se animen a ser

Gira este mundo y yo también

Porque estoy en él

Por eso siento que debo decirte ajá

No, no puedo casarme con vos

Porque ay, yo ya estoy casado

Y no existe separación legal

Casémonos vía México

Casémonos vía México ó Paraguay...

SUETER EN VIVO - VIA MEXICO

En diálogo con C5N.com, Zabaleta relató sobre al origen de la canción: "Empecé hacer la melodía que me gustó y me gustó la historia de un amor que no puede progresar. Empezó a darse la letra y no puedo estar con vos porque estoy casado y ahí Fabián Quintiero gritó casémonos vía México".

La alusión a la letra explicó: "Y no existe separación legal, casémonos vía México, casémonos vía México o Paraguay", hace referencia a que en esos países permitían el matrimonio en "segundas nupcias" para aquellos que no podían divorciarse en Argentina. "Del divorcio, del aborto y otros temas muy serios, en la argentina de esa época, parecía de ciencia ficción que alguien tocara y abriera esos temas", advirtió.

La Ley de Divorcio posibilitó la disolución del matrimonio con un plazo mínimo de dos o tres años y la posibilidad de casarse por segunda vez. En 2014, con la reforma del Código Civil y Comercial estableció el pedido de divorcio de manera unilateral y se eliminaron los plazos mínimos.

En cuanto al valor de la democracia, el cantante remarcó que fue muy importante el contexto político para llevar adelante diferentes cuestionamientos: "Venía de toda una vida de gobierno de milicos, entonces para mi pensar que se hablaran de temas humanos era imposible. Esos fueron los primeros años de cambio, eso sucede en los tres años de democracia y ahí se empezó hablar".

40 años de democracia: 40 leyes, 40 derechos

Estamos transitando uno de los aniversarios más importantes en la historia del país: los 40 años desde las elecciones que dieron inicio al proceso democrático ininterrumpido más largo desde que la Argentina elige a sus autoridades por el voto universal.

Tras la última dictadura cívica militar, las elecciones que consagraron la restauración democrática en 1983 pusieron fin a un largo periodo de autoritarismo y violencia y reabrieron las puertas a los derechos civiles.

Aunque por las urgencias de los tiempos quizás no podamos advertirlo en el día a día, en estas cuatro décadas los avances logrados en la búsqueda de mayores derechos para cada uno de nosotros son enormes: están palpables en cada una de las nuevas ideas, proyectos y leyes que mejoraron la vida cotidiana de todos los argentinos.

