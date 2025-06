Tiene un local de ropa y contó una experiencia escatológica con un cliente: "Empezamos a sentir olor"

Hasta ese momento, la protagonista del video no parecía tener ningún problema. Sin embargo, una vez que la señora se fue, empezaron a sentir olor feo. "Olor a caca", sentenció la usuaria. "Entonces dijimos: "¿Che, salimos y habremos pisado algo? Miramos debajo de las botas, de lo que teníamos puesto y no había nada".

Sin embargo, el olor persistía dentro del local, por lo que decidieron recorrer e inspeccionarlo en profundidad. "Abrimos el probador, ¿y qué encontramos gente? Que estaban las manitos de dicho niñecito todas puestas en la pared, como que se había tocado el pañal -y se había hecho caca-, y todas sus manitos cual cueva de las manos".

La situación era increíble y asquerosa a la vez. En ese sentido, la señora reveló que lo más difícil fue limpiarlo: "Imagínense, tuvimos que limpiar todo eso, para después tirar mucho desodorante y lavandina, porque en ese momento no existían los productos que hay ahora. Bueno, fue tremendo".

El video tuvo mucha repercusión, y generó tanto risa como disgusto en los internautas. "Decime que no volvió más esa mujer. Le puede pasar, pobrecito, pero avisá al menos", comentó un usuario.

