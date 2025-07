La modelo Valentina Cervantes cerró su cuenta de Instagram de un momento a otro y sin avisar a sus seguidores , lo que rápidamente apuntó a una posible crisis sorpresiva con el futbolista Enzo Fernández , algo que las redes sociales no creían posible luego de la reciente reconciliación .

A través de las redes sociales, diferentes seguidores de la modelo se hicieron eco de la situación y fueron a @enzojfernandez para ver si había alguna novedad sobre lo ocurrido. Al no encontrar noticias, sí pudieron observar que el campeón del mundo no eliminó las recientes publicaciones junto a ella , por lo que quedaría descartada una nueva separación .

Desde los celulares no se puede ingresar al perfil de Valentina Cervantes, pero desde la versión web sí está disponible la posibilidad de dirigirse a @valucervantes (instagram.com/valucervantes) y ahí se puede confirmar lo ocurrido. "Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página", expresó Instagram.

Valentina Cervantes cuenta Instagram cerrada Valentina Cervantes decidió cerrar su cuenta oficial. Captura Instagram

Con respecto a los motivos detrás de esta decisión, lo cierto es que se deberá esperar para conocer si fue ella quien optó por despedirse de Instagram o si rompió el reglamento y la suspendieron. Por eso, el propio Enzo Fernández podría expresarse en sus historias para terminar con el misterio y sepultar cualquier rumor polémico viral.

Enzo Fernández, campeón con Chelsea del Mundial del Clubes 2025: el logro inédito que alcanzó el futbolista argentino

Con apenas 24 años, el futbolista argentino Enzo Fernández alcanzó una marca envidiable: campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 y este domingo, goleó 3-0 a PSG con Chelsea para consagrarse ganador del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025.