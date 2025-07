Una joven reveló cuál es la principal diferencia entre salir de noche en España y en Argentina: "Imposible"

"Me vuelvo sola a casa después de salir de fiesta en Valencia, algo que es prácticamente imposible de hacer en Argentina pero acá es súper común", contó Carolina Otero, quien lleva un tiempo viviendo en territorio español. La joven compartió todo el recorrido que hizo hasta su hogar a la 1:30 de la mañana.

"Estoy en la parada del bus. Acá pone en cuánto llega: en 5 minutos llega mi chofer. Es temprano para volver de la fiesta, pero es tarde para andar sola en otros sitios", explicó. Una vez que llegó el colectivo, mostró que "estaba lleno de gente" a pesar del horario.

"Me bajé del bus y ahora me queda caminar un tramo. Siempre que salgo me llevo los auriculares porque sé que después voy a tener que caminar para volver a casa, y es algo que lo hago con toda la naturalidad del mundo", afirmó Carolina. De todos modos, aclaró que estaba en el centro de la ciudad y en una avenida importante.

"Hay movimiento, hay gente en la calle, pero esto de caminar hay que hacerlo con precaución. Yo voy escuchando música pero voy un poco atenta, no es que te dejás llevar. Está super tranquila la ciudad, tranquilamente puedo estar grabando con el celular y caminando sola a esta hora y no pasa nada", remarcó.

La joven contó que el bus no funciona toda la noche, pero siempre está la posibilidad de usar el metro y, si vuelve mucho más tarde, elige pedir un auto por alguna aplicación. "Llegué sana y salva y son las 2:15 de la mañana, acá estamos", celebró al terminar el viaje.

El video de la joven que marcó la diferencia de la noche española y argentina