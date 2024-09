Sacó a pasear a su perra y se la robaron: la familia está dispuesta a pagar un rescate

Ahora, buscan a la integrante de la familia a través de las diferentes plataformas de compra venta online ya que creen que podría ser vendida. Por eso, piden que quienes la reconozcan la compren y ellos están dispuestos a pagar un rescate por Roma.

“Todavía no tenemos novedades de la perra, solo tenemos llamadas anónimas, pero cuando le pedíamos fotos o algo, colgaban porque evidentemente solo quería sacarnos plata”, explicó Gastón, dueño del Pug en Mañanas Argentinas por C5N.

perro robado.jpg

La víctima también explicó que en medio de la desesperación mediante aquellos que lo contactaron le terminaron bloqueando el WhatsApp. “Me dijeron que tenían la perra, abrí la cámara, me robaron un código y se apoderaron de mi WhatsApp”, relató.

Búsqueda desesperada de Roma, robada de la mano de su dueño en Dock Sud

Respecto al robo, Gastón explicó que acompañó a la hija de su pareja hasta la casa del padre que vive a dos cuadras: “Apenas salimos, viene un auto que nos intercepta abren la puerta de atrás y cuando baja me apunta con un arma y me dice ‘quedate quieto porque te quemo’”.

Al mismo tiempo, y tal como se ve en el video, la nena sale corriendo y la perra quiso irse corriendo con ella, en ese instante, el hombre relató que no soltó al animal por miedo que los delincuentes ataquen a la niña también. “Ahí es cuando me quedo parado y hay otro delincuente que le dice a su compañero que me sacaran el celular y plata, pero yo no tenía, el otro le decía ‘la perra blanca’, pero le pedía que por favor que no”, detalló la víctima por C5N.

Luego que la noticia se hiciera conocida en las redes sociales, la Fiscalía 4ta se comunicaron con ellos y el tema se pudo judicializar. “Por más que uno tenga el teléfono intervenido para que no hayan estafas y se soluciones pronto, el tema es encontrar a Roma. Es lo único que queremos”, reconoció María Eugenia, la pareja de Gastón.

“Hace dos días que estamos buscando a Roma que la necesitamos. Por favor, a todos lo que están colaborando, les pedimos que sigan para que Roma esté de nuevo en casa”, hizo el pedido desesperado la mujer y aseguraron: “Roma es como una hija para nosotros. Ellos te brindan amor sin nada a cambio, eso es lo que tienen los animales”.

En caso de tener noticias sobre Roma, un Pug de color baige y tres años, se pueden comunicar con sus dueños al 11-3325-2863 o al 11-4492-9022.