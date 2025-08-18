Milagro en La Plata: un camión se incrustó contra una casa y por metros no mató a dos familias El hecho ocurrió en 208 y 38, donde un Mercedes con acoplado chocó contra una vivienda: el vehículo se metió adentro de una propiedad y afortunadamente no hubo heridos. Los dos ocupantes huyeron. Por







Un fuerte accidente vial ocurrió en la madrugada del domingo en Abasto, en las afueras de La Plata, cuando un camión se incrustó contra una vivienda ubicada en las calles 208 y 38. La primera investigación determinó que los ocupantes del vehículo estaban en estado de ebriedad.

El siniestro puso en riesgo a dos familias que descansaban en la casa afectada. Según relataron los vecinos, el camión circulaba a gran velocidad y sus dos ocupantes presentaban signos evidentes de alcoholización. Al llegar a la intersección, el conductor perdió el control y terminó impactando de lleno contra el frente de la propiedad.

“Casi matan a dos familias”, expresó un testigo del hecho en declaraciones al portal 0221.

Los hombres que viajaban en el camión resultaron ilesos e intentaron escapar del lugar, pero fueron registrados por las cámaras de celulares de los residentes de la zona.

La vivienda sufrió importantes daños estructurales en la fachada, aunque no se reportaron heridos. “Un segundo más y la historia habría sido distinta. Hay chicos en esta casa”, señaló una de las vecinas afectadas.