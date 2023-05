Maxi Trusso habló tras el robo en su casa: "Me sentí como un tonto"

"Me sentí como un tonto, mal y molesto. Decís '¿por qué pasó esto?' Y después quedas un poco desconfiado de las cosas. Te queda la sensación de '¿cómo me cuido para que no vuelva a pasar?' Tomás consciencia del peligro", dijo Trusso en diálogo con C5N.

El cantautor y DJ expresó que aún se desconoce cómo ingresaron los delincuentes a su hogar. "Todavía no lo sabemos bien. La Policía está investigando. Pareciera que entraron por una puerta de una terraza. La casa tiene dos pisos y parece que ingresaron por la parte de arriba. No forzaron nada", manifestó.

Asimismo, Trusso se refirió a los objetos que sustrajeron de su vivienda: "Están investigando. No encontraron mucho. Esto fue el viernes a la noche, hay que esperar un poco a ver qué pasa. Por suerte no fue violento, sí obviamente las pérdidas materiales y plata. Cosas de mi mujer y que ella tenía mucho afecto. Lo que más me molestó fue eso, especialmente a ella".

Por otro lado, a pesar de esta situación, el músico aseguró que intenta mantenerse tranquilo. "Sospechas un poco de todos pero no podés echarles la culpa a todos. Es estar encima del tema sin torturarte tampoco. Es mantener el equilibrio. La vida te pone pruebas nuevas. Por suerte lo tomé con mucha calma y pensé ‘¿qué descuidé?’ Son cosas que pasan, ya sea en un barrio cerrado, departamento o en la calle", expresó.

"Intento ver lo menos grave o la pequeña parte positiva en esto. En este caso lo puedo decir, por ahí hay puntos o situaciones que verdaderamente te descolocan tanto que no podés reaccionar y te quedás muy triste o muy caído. Este caso bajonea pero no me destruyó anímicamente. Pudo haber sido peor", agregó en esta línea.

En otro fragmento de la entrevista, Trusso, de 52 años, remarcó que los ladrones se dirigieron directamente hacia lo que después robaron: "Me parece que por suerte fueron directo a las cosas de valor, que fue mejor porque sino te revuelven todo y destruyen todo. En ese sentido prefiero que haya sido así... no hubo tanta violencia en la casa".

Sobre el final, manifestó que sus vecinos del barrio en el que vive quedaron atemorizados por este hecho. "Le ponés la energía justa para intentar resolverlo y ayudar un poco a que la gente del barrio no se asuste tanto, porque ellos quedaron muy asustados. Ahí corrió mucho ese factor, me imagino que también pasaría en un edificio o en cualquier lado", concluyó.

El robo a la casa de Maxi Trusso

El músico y disc jockey Maxi Trusso denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda en un barrio privado de la localidad bonaerense de Rincón de Milberg, en Tigre, y le robaron una caja fuerte en la que guardaba unos 3.000 dólares y otros 10.000 dólares que tenía en otro sector de la propiedad.

El robo ocurrió el último viernes en el domicilio ubicado en el lote 48, de la manzana 4, del country Santa María de Tigre, ubicado sobre la ruta provincial 27, de la mencionada localidad del norte del Gran Buenos Aires.

Las fuentes informaron a Télam que Trusso denunció que delincuentes ingresaron a su propiedad y extrajeron la caja de seguridad que se encontraba amurada en una pared de una habitación de la plata alta.

"No fue un robo llevado a cabo por una persona externa, sino alguien con acceso a la vivienda", aseguró a Télam un investigador, quien agregó que la casa se encontraba abierta por lo que no fueron forzados los ingresos.

El hecho fue caratulado como "robo" por el fiscal Sebastián Fitipaldi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Rincón de Milberg.