Los 10 consejos de los especialistas para vivir más y mejor

La geriatra del Hospital Italiano y directora del Consejo de Infectogeriatría de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, Miriam Rozenek, advirtió que las costumbres para alcanzar una extensa vitalidad se deben tomar durante la etapa juvenil. "Hay que tener en claro que esto se prepara desde la juventud. O sea, uno no llega a envejecer bien cuando tuvo una mala vida o una vida no saludable", expresó.

"No se envejece el día en el que se cumplen 60, 70 o 90 años, sino que se va envejeciendo. Es imposible no deteriorarse. El punto es que ese deterioro dure lo menos posible. El objetivo de la geriatría moderna no es que la gente no se muera, sino que esté bien hasta un momento muy cercano a la muerte", diferenció en esta línea.

Por su parte, la médica clínica, geriatra y secretaria académica de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la Universidad de Morón, Margarita Murgieri, se refirió al último registro de personas en la Argentina que superó el siglo de vida: "Hay más personas mayores de 100 años que antes. En el censo de 2022 había unas 15.500 personas mayores de 100 años. Esto con el tiempo va a ir aumentando porque hay más conciencia sobre el estilo de vida, aunque también hay otras razones".

En esta línea, precisó de cuánto es la expectativa de vida en el país: "En el censo de 2022, era de 76 años, aproximadamente. La mujer vive en promedio 79 años y los varones 73. Si bien no hubo un censo en 2024, se calcula que había una expectativa de vida de cerca de 77 años. En los últimos años, bajó un poco con el Covid-19 pero se controlaron otras enfermedades, por lo que se compensó".

"Japón es uno de los países donde la gente vive mucho, en una ciudad que se llama Okinawa. También hay otros lugares como Cerdeña, en Italia, además de una zona de California llamada Loma Linda y Vilcabamba, una ciudad de Ecuador", indicó.

Tomiko Itooka 4-1-25 (1).png Tomiko Itooka murió a los 116 años. Ashiya City via AP, File

Diez consejos para tener una vida longeva y saludable

Realizar actividad física

Las especialistas coincidieron en la importancia de llevar adelante actividad deportiva durante la longevidad, además de los anteriores ciclos de vida. "Hay gente que hizo ejercicios físicos toda la vida. Mejora la salud ósea. También hay que tener en cuenta la osteoporosis, que es más frecuente a mayor edad. También ayuda a evitar la sarcopenia, que significa la pérdida de la masa muscular, porque los adultos mayores pueden perderla. Si eso se produce, por ejemplo, un adulto mayor se puede caer y puede empezar un desastre", expresó Murgieri.

En tal sentido, se refirió a otros beneficios que brinda el ejercicio físico. "Disminuye la grasa abdominal y eso es importante porque si aumenta es un factor de riesgo y se pueden generar enfermedades cardiovasculares y diabetes, por ejemplo. También disminuye los problemas cognitivos, de memoria y la depresión. Lo que se recomienda son por lo menos 30 minutos diarios durante 5 veces por semana o día por medio con un poco más de minutos", marcó.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) marcó que el 31% de los adultos lleva a cabo el grado de actividad física aconsejada y advirtió que apenas el 20% de los adolescentes la realiza de acuerdo a las sugerencias de los expertos.

Sostener una nutrición saludable

Murgieri también hizo alusión a la relevancia de contar con una alimentación nutritiva durante la vida de las personas y señaló que se debe evitar consumir comidas procesadas y que hay que reducir los azúcares.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades precisaron que se considera como una dieta adecuada el consumo de frutas, verduras, productos lácteos, cereales integrales y proteínas, como mariscos, nueces, huevos, semillas y legumbres.

En este marco, la OMS expuso que las prácticas alimenticias deben iniciar durante los primeros años de vida y precisó que para balancear el consumo calórico con respecto al gasto de calorías, las grasas deben ser inferiores al 30% de la ingesta calórica. Además, subrayó que una nutrición saludable contribuye a bajar las posibilidades de diabetes, cáncer o enfermedades vinculadas con el corazón.

FRUTAS Los especialistas recomiendan tener una buena nutrición. FREEPIK

No fumar y no consumir alcohol en exceso

El consumo de tabaco puede provocar graves enfermedades y un significativo deterioro de la calidad de vida. La Sociedad Americana contra el Cáncer expuso las consecuencias en los cuerpos luego de que una persona abandone la costumbre de fumar.

En esta línea, señaló que en los primeros 20 minutos después, desciende el ritmo cardíaco junto a la presión sanguínea. También, precisó que después de 15 años de que se eliminara el hábito, el riesgo de padecer afecciones relacionadas con el corazón es igual al de otra persona que no es fumadora.

Por otro lado, la ingesta abundante de bebidas alcohólicas también puede generar severos inconvenientes para la salud. Según la Fundación Española del Corazón, el consumo de alcohol en exceso incrementa el riesgo de enfermedades coronarias, hipertensión y que el corazón lata irregularmente. También afecta al hígado e impacta en el cerebro.

Dormir al menos siete horas por día

También, dormir la cantidad de horas recomendada ayuda a alcanzar una vida longeva y sana. "Hay que dormir siete horas por día como mínimo. También se puede hacer siestas no muy largas", explicó Murgieri acerca de los descansos.

La Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud enumeró las ventajas de reposar de manera adecuada y marcó que puede contribuir a mejorar las relaciones con otras personas, bajar el estrés, mermar la frecuencia de afecciones y sostener un peso sano.

Tener interacción social

Las expertas también concordaron en el gran lugar que ocupan las conexiones sociales para vivir una mayor cantidad de tiempo y de manera saludable. Incluso, la OMS anunció en noviembre de 2023 que elaboró una comisión integrada por distintos funcionarios y especialistas, que apunta a ayudar a fortalecer los vínculos en las interrelaciones, con el análisis del lugar que ocupan en la vida.

"Las altas tasas de aislamiento social y soledad en todo el mundo tienen graves consecuencias para la salud y el bienestar. Los que no cuentan con suficientes relaciones sociales estables afrontan un mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, ansiedad, demencia, depresión o suicidio", alertó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros-Adhanom-Ghebreyesus El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Evitar el estrés

Las preocupaciones, tensiones y agobios alteran el bienestar mental de las personas, lo que atenta contra el objetivo de vivir una mayor cantidad de años, con un buen estado de salud. Además, esta situación puede desencadenar en una mala alimentación o la aparición de distintas enfermedades.

Algunos de los consejos más importantes para eludir las presiones son tener actividades habituales, escuchar música, realizar yoga u otras tareas disciplinas y reunirse con familiares o amigos.

Realizar chequeos médicos anuales

Uno de los consejos principales es llevar a cabo revisiones médicas al menos una vez por año con el objetivo de que en caso de que una persona sufra enfermedades, detectarla durante la etapa primaria para aumentar las chances de que los tratamientos sean efectivos.

Los estudios médicos más sugeridos por los profesionales de la salud varían de acuerdo a la edad de los pacientes, aunque en general se recomienda llevar adelante un análisis completo de laboratorio, chequeos cardiológicos y pruebas de imagen, como radiografías o tomografías.

-medicos empresas Los expertos sugieren realizar chequeos médicos anuales. pixabay

Trazar proyectos y objetivos

Distintos expertos afirman que diagramar planes ayuda a focalizar los objetivos, lo que lleva a que las personas piensen cómo alcanzar las metas, por lo que el cerebro se mantiene activo y en la búsqueda de posibilidades. Sin embargo, aclaran que los propósitos deben ser pragmáticos debido a que si son idealistas, podrían surgir decepciones.

"No hay una sola manera de tener proyectos, sino que pueden ser cortos o largos, según la edad de las personas", subrayó Murgieri en referencia a las iniciativas. En tanto, cuando se alcanzan las aspiraciones, se producen satisfacciones, lo que eleva las consideraciones personales y las seguridades.

Evitar la polifarmacia

La polifarmacia consiste en el consumo de varios medicamentos en simultáneo, lo que representa un riesgo para la salud debido a la convivencia entre los fármacos, a pesar de que hayan sido recomendados correctamente de acuerdo a la situación de los pacientes.

En tal sentido, Murgieri explicó las precauciones que se deben tomar con respecto a los adultos de edad avanzada: "Las personas mayores, en general, toman muchos medicamentos. El médico de cabecera debe tomar conciencia y tratar de retirar lo más que se pueda, lo que no se necesite".

"También hay que tener en cuenta que los mayores, cuando consumen medios de comunicación, ven qué se puede tomar y se automedican. Eso hace mucho daño", añadió la médica clínica y geriatra.

Realizar talleres o cursos

Las participaciones en talleres o cursos contribuye a mejorar las destrezas emocionales y evitar las alteraciones psicológicas, mediante la concentración y los desafíos. En este marco, se recomienda que las que se lleven a cabo sean del gusto de la persona para disminuir las chances de que lo abandone.

"Las personas que viven más participan de talleres y por ejemplo, también van a clubes de jubilados y realizan cursos en universidades o incluso en PAMI", expresó Murgieri.