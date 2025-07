El PRO se encamina a cerrar un frente con los libertarios en Provincia y busca a hacer pie en los municipios amarillos

A menos de una semana del cierre de alianzas, la asamblea del PRO se reúne este viernes para avanzar en la conformación de un frente con La Libertad Avanza (LLA). Los detalles del acuerdo y las condiciones que ponen los intendentes para no ser absorbidos por los violetas.

La asamblea del PRO de la provincia de Buenos Aires , presidida por el ex intendente de Lanús Néstor Grindetti, se reunirá este viernes al mediodía para avanzar en el frente que conformará con La Libertad Avanza (LLA), de cara al cierre de alianzas para las elecciones provinciales que tendrá lugar el próximo 9 de julio.

Aunque no está confirmado, se habla de la posibilidad de que la alianza compita bajo el nombre Frente La Libertad Avanza. A raíz de los cuestionamientos por la pérdida de protagonismo, en las filas amarillas minimizan el impacto de que no aparezcan referencias al partido. “Para lo que es la historia del PRO es más de lo mismo, no cambió nada. El PRO nunca fue a una elección en la PBA con un sello o boleta propia. La única vez similar fue en 2009 cuando fue como Unión PRO”, aclaran desde el armado provincial a C5N, donde destacan que “en todas las elecciones el partido fue con vocación frentista”.

Con el expresidente Mauricio Macri corrido de las negociaciones, quien en su momento bajó el mensaje de “acordar con dignidad”, las negociaciones quedaron a cargo de Ritondo, quien junto a otros referentes del PRO viene manteniendo frecuentes reuniones con el armador bonaerense libertario, Sebastián Pareja, para para sellar la letra chica del acuerdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLAenPBA/status/1938379131722600746&partner=&hide_thread=false Como dijo el Presidente @JMilei TENEMOS UNA BATALLA HISTÓRICA POR DELANTE EN BUENOS AIRES .



Finalizó el primer Congreso de la Libertad Bonaerense, el puntapié para pasar de una Provincia Abandonada a una donde abunde la Libertad. VLLC!! pic.twitter.com/ETknTOiAnC — La Libertad Avanza - Provincia de Buenos Aires (@LLAenPBA) June 26, 2025

Una vez que pase el 9 de julio, comienza la cuenta regresiva para el 19 de julio, fecha en que vence la presentación de la listas. Una vez concretada la alianza, se comenzará a profundizar el debate de los nombres propios y la dinámica de la campaña entre dos espacios que deberán sintetizar criterios e ideas. Por el momento, si bien no está descartado, no están estipulados actos de lanzamiento o de presentación en sociedad.

“Se sigue trabajando. Primero en el acuerdo que se tiene que cerrar la semana que viene, que es el cierre de alianzas donde el PRO integraría el Frente de LLA. Por otra parte, Ritondo, como presidente del partido, tiene que juntar las firmas internamente, para llevar al partido al Frente. Los candidatos todavía no están definidos. Hubo muchas reuniones esta semana para puntear los distritos y se sigue avanzando en cerrar el acuerdo”, grafican en el partido de Mauricio Macri.

El peso de los municipios

En el marco de las negociaciones y la disputa por no perder poder, el PRO busca poner en valor los 13 municipios en donde gobierna, que son General Pueyrredón, Zárate, Pinamar, Arrecifes, Vicente López, Junín, 9 de Julio, Puan, Coronel Pringles, Lobos, Pergamino, Campana y San Isidro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/probuenosairesp/status/1935457464822153635&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con @soledadmartinez intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO bonaerense, para analizar en detalle la situación de los distritos de la Provincia y planificar juntos el camino hacia las elecciones del 7 de septiembre. pic.twitter.com/pTr0rWX5SX — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) June 18, 2025

Ante las críticas por la pérdida de identidad que despliega el ala más dura del PRO, desde el armado provincial se encargan de subrayar que el acercamiento con los libertarios “es una alianza electoral, no una coalición de gobierno o una integración del PRO a La Libertad Avanza".

En ese sentido, en la mesa de negociación se habló de una especie de “pacto de no agresión”, donde exista un compromiso para que LLA acompañe la gestión de los distritos donde gobierna el PRO.

Es que hay un grupo de intendentes, que ubican cercano al jefe de gobierno porteño Jorge Macri, que demanda un rol de mayor preponderancia e influencia de las y los intendentes, tanto en el armado de las listas como en el acompañamiento de la gestión, ya que que en el pasado se han dado situaciones de tensión en algunos municipios. "Está acordado con los libertarios que en los municipios que gobierna el PRO se garantice la gobernabilidad", resaltan. Una vez confirmada la alianza, se abrirá el capítulo de los nombres propios.