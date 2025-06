Sigue la tensión en La Salada: puesteros piden una fecha de reapertura y organizaron feria en la calle

La Policía Federal realizó este domingo nuevos allanamientos y no permitió el ingreso de los feriantes, quienes permanecen en el lugar ante el temor de que también se lleven ropa que se produce y vende directo de fábrica, sin infringir la Ley de Marcas.

Continúa la tensión en La Salada : luego de que este domingo la Policía Federal realizara nuevos allanamientos, los feriantes permanecieron en vigilia ante el temor de que también se lleven ropa que se produce y vende directo de fábrica . Mientras tanto, aguardan que la Justicia disponga una fecha de reapertura para continuar funcionando mientras se desarrolla la investigación e improvisaron puestos callejeros para no perder los días de trabajo.

" Lo único que pedimos es la apertura de la feria . Mañana va a haber una reunión para presentar unos papeles al juez para que después nos diga en qué fecha reabre. Nunca se dio fecha. Los puesteros de Urkupiña son monotributistas. El personal está en blanco, tenemos obra social, estamos bancarizados. Nadie se opone a que se siga investigando. Queremos que nos devuelven nuestra fuente de trabajo, pero no tenemos fecha ", expresó Mónica, trabajadora de Urkupiña, uno de los paseos del predio junto a Ocean y Punta Mogote.

"La Policía está en Urkupiña desde el primer día que se hizo el allanamiento. Carros hidrantes, montada. El sábado se allanaron los locales. El domingo se allanó Punta Mogote", describió, en diálogo con la cronista de C5N Mariela López Brown.

Los efectivos no permitieron el ingreso de la gente, que exigía recuperar los lotes de indumentaria y otros productos que no tienen impedimentos legales para su comercialización al no tratarse de productos falsificados.

El centro comercial, uno de los más grandes de la región, fue clausurado el 22 de mayo luego de la detención de Castillo, su principal gestor, por contrabando, evasión fiscal, falsificación y violación de la Ley de Marcas.

En los últimos días, los comerciantes realizaron varias manifestaciones, entre ellas el corte del tránsito en el Puente La Noria, pidiendo una solución del conflicto, en medio de la mesa de diálogo que encabezan la Justicia y el gobierno municipal de Lomas de Zamora.

Le otorgaron prisión domiciliaria a la suegra de Jorge Castillo, el Rey de la Salada

Le otorgaron prisión domiciliaria a Margarita Nilda Arrieta, suegra de Jorge Castillo, conocido como el Rey de La Salada, en medio de las protestas de feriantes por el cierre de los predios.

Fuentes judiciales le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora 2 le concedió al prisión domiciliaria a Arrieta, quien había sido detenida por lavado de dinero, entre otros delitos.

En el documento se solicitó dar intervención al titular de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, “con el objeto de llevar adelante la supervisión de la nombrada”.