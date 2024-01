La dura consecuencia del aumento de transporte: dejará de trabajar porque no puede pagar el boleto

Carolina, residente de Córdoba, contó que a diario debe pasar por dos ciudades para llegar a su lugar de trabajo. "Es mi último día de trabajo. No me conviene", reveló.

Luego de que se anuncie de manera oficial que el boleto de colectivo y trenes aumentará el doble, una mujer que reside en Córdoba reveló que a diario gastaba cerca de $2000 para poder ir a su trabajo y ahora pasará a pagar el doble , por eso tomó una decisión: “Es mi último día de trabajo. No me conviene”.

Tarifa Social El aumento del 45% en las tarifas de colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entró en vigencia el 15 de enero de 2024. SUBE

La joven trabaja desde hace dos años a esa distancia y ahora se le hace imposible poder seguir. “$4000 por día voy a gastar y todos los meses gastará $8000 de trasporte. Por eso aseguró que será muy difícil.

“Este es mi último día de trabajo. No me conviene. No se puede”, le reveló a Sofía Pérez en C5N en cuanto a su vida. Su intención es buscar un nuevo trabajo más cerca de su casa para no viajar.

Los usuarios expresaron su preocupación por el aumento del transporte público en febrero

arios del transporte público de la Ciudad de Buenos Aires opinaron sobre el aumento que propuso el Gobierno nacional para la tarifa de colectivos y trenes a partir del 1° de febrero, en un contexto en que los trabajadores pierden poder adquisitivo.

De acuerdo a la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAET), la tarifa mínima de colectivos pasaría a $270 y la de trenes a $130 desde el 1° de febrero.

El móvil de El Diario dialogó con pasajeros de colectivos que expresaron su preocupación por la suba del boleto. Una joven aseguró: "A mi personalmente este Gobierno no me gusta, pero es lo que voto la gente, hay que bancarla. Me parece que están tomando un montón de medidas que a la clase media y baja no nos favorece. Entiendo que las cosas no venían bien pero no me parece la mejor manera de ajustar, siempre la paga el que menos tiene".