En qué consiste el cambio del sistema de residentes en hospitales públicos que lleva adelante el Gobierno

La modificación del Gobierno cambia la residencia a una beca y ya no como un empleo, por lo que no contempla descuentos de obra social, jubilación y sueldo en blanco, entre otros puntos.

Beca Ministerio

La otorga directamente el Ministerio de Salud de la Nación.

Incluye aportes previsionales y cobertura de Obra Social de los Trabajadores del Estado Nacional.

Sin bonos adicionales, pero con ART y seguro de mala praxis cubiertos por la institución.

Beca Institución

La otorga la institución formadora.

El monto se percibe sin descuentos y puede incluir bonificaciones extra.

La ART, el seguro de salud y de mala praxis también están cubiertos por la institución.

Sin embargo, desde el Hospital de Clínicas explicaron que esta resolución implica una "deslaboralización que trae asociada una deliberada precarización del trabajo"

"La formación de los médicos es el factor fundamental para brindar una mejor asistencia en salud. La falta de incentivos, así como el persistente descuido a este sector, indefectiblemente va a traer en el mediano plazo una atención más precaria para los pacientes", expresó el profesor Doctor Marcelo Melo, Director del Hospital de Clínicas.

La Beca que propone el Gobierno implica una remuneración menor a la que ya reciben los residentes de los Hospitales Universitarios y se traduce en una pérdida de beneficios sociales básicos como la cobertura, jubilación o la obra social y una relación formativa sin vínculo laboral.

No hay futuro.

La solución NO PUEDE SER el retroceso.



Defendamos lo que construimos con trabajo, formación y compromiso.



— Residencia Pediatria Garrahan (@ResisGarrahan) July 2, 2025

"Con el sistema propuesto por el Gobierno Nacional, un médico que curse una residencia va a tener su primer sueldo en blanco a los 35 años y a partir de allí serán sus aportes. Definitivamente la intención es desalentar la formación en los hospitales públicos", sentenció.

Los residentes de pediatría del Garrahan explicaron que la residencia transformada en una beca, significa que el personal dejará de "cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un "estipendio". No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro".

"Sin residentes, el Garrahan no funciona. Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública", sentenciaron.

Cambios en las residencias en Hospitales Universitarios: en qué consiste

Desde el Hospital de Clínicas compartieron una comparación entre el régimen actual, la propuesta del Gobierno y en Hospitales Universitarios.

Naturaleza jurídica

Régimen actual: Relación laboral formal bajo dependencia

Propuesta del Gobierno: Relación formativa sin vínculo laboral

Hospitales Universitarios: Relación laboral bajo régimen público

Marco legal

Hospitales Universitarios: Convenios públicos universitarios y estatales

Remuneración mensual

Régimen actual: $800.000 aprox. (residente de 1º año)

Propuesta del Gobierno: $900.000 (estimado)

Hospitales Universitarios: $1.250.000 netos

Aguinaldo (SAC)

Régimen actual: Sí, proporcional y obligatorio

Propuesta del Gobierno: No corresponde

Hospitales Universitarios: Sí

Aportes patronales

Régimen actual: Sí: jubilación, obra social, etc.

Propuesta del Gobierno: No tiene aportes previsionales

Hospitales Universitarios: Sí, completos

Obra social y ART

Régimen actual: Incluidas

Propuesta del Gobierno: No garantizadas

Hospitales Universitarios: Sí

Licencias (enfermedad, maternidad, etc.)

Régimen actual: Sí, conforme ley laboral

Propuesta del Gobierno: No garantizadas

Hospitales Universitarios: Sí

Jornada laboral

Régimen actual: 36-48 hs semanales

Propuesta del Gobierno: Ambigua, riesgo de exceso no pago

Hospitales Universitarios: 40 hs semanales

