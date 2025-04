El día que Jorge Bergoglio pidió que le graben un casete de Edith Piaf

Emocionado, César dijo que Bergoglio “abrió su corazón y su cabeza a toda la humanidad, no solamente de la Iglesia Católica sino del mundo entero, es un argentino que mostró lo que podemos llegar a ser capaces si hacemos las cosas como corresponde”

Y con respectoa su oficio de músico, contó: “Cuando lo hacen cardenal, viene a la Argentina unos días después y me llama; “Mucicista ¿cuándo te venis por acá que te traje algo de Roma?” Y cuando voy me recibe con una caja llena de discos, la abro y había música de Tony Bennet, de Ray Charles, de Aretha Franklin…´¿Pero no los quiere usted? son discazos?´, le digo y me dice ¨No, en lugar de darme plata para los pobres me dieron discos, ¿qué hago con esto? Sólo el de Edith Piaf grabámelo en casete”, porque no tenía donde escucharlos, solo tenía un pasacasete”.

"Fue un Papa que rompió las reglas": el recuerdo de un grupo de italianos sobre Francisco

El periodista Adrián Salonia dialogó desde el móvil de C5N en la puerta de la Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini con un grupo de italianos que recordó al sumo pontífice tras su deceso: "Me llamó mi madre a las 8:30 y sólo me dijo 'murió el papa Francisco'. Cambiamos los planes. Queríamos venir a ver dónde nació y vivió el Papa porque le tuvimos mucho afecto en Italia".

"Era un hombre de pueblo. Hablaba con la gente y no tenía filtros. Nos hablaba directamente a los ojos. Perdimos a una persona muy grande. Fue un Papa que rompió las reglas. No viajó nunca con los autos oficiales del Vaticano", agregó otro hombre por su parte.