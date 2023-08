Crimen del empresario: qué dice la carta que escribió la única detenida desde la cárcel

“Mi nombre es Nicol Chamorro, una mujer trans. Me implican injustamente en algo del cual me enteré a través de los medios y por mis abogados. En el principio pretendían que declare sobre algo que no entendía y sin la presencia de mi defensor. Ahora digo, soy inocente de lo que me culpan”, expresó.

Carta Nicole Redes sociales

Una parte es fundamental y tiene que ver con que aseguró que las manchas rojas que habían aparecido en su ropa eran salsa, lo que fue ratificado. Pero además, aseguró saber de quién era la valija que habían indicado que correspondía a ella.

“Nunca fue mía esa maleta y nunca tuve contacto con ella. Si bien sé de quién es, nunca tuve contacto con ella”, detalló. También contó que está “siendo contenida en todo sentido por personal, autoridades, compañeras y presencia incondicional de mis abogados”.

En el final de la nota deja en claro su postura y hace público un pedido de ayuda: “Quiero agradecer a mis seres queridos y a las personas que me ayudan a seguir adelante. Por favor, ayúdenme. Soy Inocente”.