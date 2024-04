Caso García Belsunce: Nicolás Pachelo apeló su condena a perpetua

"Nada de todo esto se revisó para conformar el panorama probatorio. El fallo adolece así de una renuncia a la verdad jurídica objetiva que surge de las pruebas objetivas colectadas en la causa, no constituyendo una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa", sostuvo la letrada en el recurso presentado.

Para la defensa, no hallar en poder de Pachelo el arma de fuego utilizada en el caso, como así tampoco la falta de ADN en la escena del crimen y que él no haya instalado la versión de un accidente doméstico son cosas que "distancian a Pachelo de su participación en la muerte de la víctima y demuestran una clara obstrucción en la investigación inicial no atribuible a él".

María Marta García Belsunce El homicidio de María Marta García Belsunce, que se produjo en octubre de 2002.

"No deben ser interpretados en menoscabo de la absolución con que fuera beneficiado Carlos Carrascosa o las personas que formaba su entorno más próximo en aquella fecha del hecho lamentable y por los que estuvieran sujetos a proceso", culminó el abogado, confirma la información de NA.

Por su parte, Casación consideró que el crimen de García Belsunce "fue ejecutado por el vecino del matrimonio, siendo Pachelo quien dio muerte a la socióloga a fin de procurar la impunidad del robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados".

"Se ha podido establecer que la muerte aparece como una rápida derivación de un hecho originalmente encaminado a la sustracción de cosas ajenas, faena atravesada por el fatal encuentro en la planta superior de la casa de la víctima con el ladrón conocido", consideraron los jueces.

En el fallo, firmado por jueces Fernando Mancini y María Florencia Budiño, se dispuso la condena de Pachelo "como autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego".