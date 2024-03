Nicolás Pachelo, tras el fallo por el crimen de García Belsunce: "Condenaron a un inocente a morir en vida"

En la carta, Pachelo sostuvo su inocencia en el caso García Belsunce: "Sociedad argentina: esta carta va dirigida a todos, a quienes me juzgan sin saber o con lo que creen saber sobre el homicidio de la señora García Belsunce. Soy, fui y seré inocente".

Luego, explicó el motivo por el cual se refirió públicamente al asesinato de la socióloga en pocas oportunidades. "Estos 22 años decidí defenderme judicialmente porque creí en la Justicia, mi silencio mediático me perjudicó en forma personal y familiar especialmente a mis hijos en sus colegios, universidad y en la vida misma. Condenaron a un inocente a morir en vida y no pienso callarme más", afirmó.

En tal sentido, apuntó contra el funcionamiento del sistema judicial: "Estoy luchando junto con mis abogados contra una parte del Poder Judicial corrupto y perverso. Nosotros no tenemos amigos jueces, nos defendemos con la verdad, con pruebas. ¿Acaso de eso no se trata la Justicia? No solo condenaron a un inocente para tapar 20 años de barbaridades judiciales, arruinaron la vida de toda una familia, convirtieron en asesino al padre de 3 hijos siendo inocente".

"¿Cómo pueden dormir tranquilos? Me han sacado hasta las ganas de vivir, quebraron mi espíritu y mi fe. El juez Fernando Mancini y la jueza Florencia Budiño han condenado a un inocente", agregó Pachelo, quien se encuentra en la Unidad 9 de La Plata.

María Marta García Belsunce María Marta García Belsunce fue asesinada en 2002.

En tanto, recordó los procesos judiciales por el crimen de la socióloga, que se produjo en 2002: "Justicia injusta: en los últimos 20 años hubo 3 juicios por la muerte de la señora García Belsunce. Han participado aproximadamente 20 jueces de distintas instancias, han condenado a la familia por encubrimiento, también a Carrascosa. Han condenado por homicidio a Carrascosa y lo han absuelto".

"Me han absuelto a mí y ahora me han condenado, esto no es un juego de palabras, es la mismísima causa García Belsunce", añadió quien era un vecino de García Belsunce, después de que la Cámara de Casación bonaerense lo condenara a prisión perpetua.

En tal sentido, analizó los fallos judiciales en el caso: "Con las mismas pruebas desde el año 2002 a la actualidad todos según la Justicia fuimos culpables y también fuimos inocentes, ¿absurdo? Hay una gran corrupción en la Justicia, eso lo sabemos todos".

Por último, cargó contra uno de los magistrados involucrados en la causa, por la absolución al viudo de la socióloga: "Yo voy a hablar con pruebas, uno de los camaristas que votó por la absolución de Carrascosa es el exjuez Martín Ordoqui, el primer juez destituido y 'detenido' de Casación 'por favorecer a cambio de dinero a condenados'. Yo hablo con pruebas, a mí me condenaron sin ellas siendo ‘inocente’. No se hará justicia...".

Caso García Belsunce: la opinión de Pablo Duggan tras la condena a Nicolás Pachelo

Luego de que se conociera la condena a perpetua contra Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce, el periodista Pablo Duggan, quien siempre sostuvo la culpabilidad del vecino y la inocencia del viudo Carlos Carrascosa, aseguró que la cobertura mediática del caso fue "una locura y una vergüenza".

"Son más de 20 años con esta lucha, un libro escrito sobre esto y millones de puteadas recibidas por decir que Carrascosa era inocente, porque lo dije a los tres meses de ocurrido el hecho simplemente por leer el expediente", recordó en diálogo con De Una por C5N.

Duggan señaló que "hubo un efecto sociológico muy fuerte" detrás del crimen, que sucedió el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar. "Esto ocurrió después del 2001, cuando la gente no quería leer nada de economía y quería entretenerse con algo. Un caso apasionante que ocurrió en un entorno cerrado, entre ricos", analizó.

"Fue una carnicería, una locura; los medios fue una vergüenza lo que hicieron. Todos recuperaron sus ventas con el caso García Belsunce. Se publicaron barbaridades. Muchos periodistas hoy están en la televisión gracias a que se hicieron famosos por este caso", consideró.

El conductor contó que discutió el caso con varios colegas, pero "no entendían ni querían entender". "Vos decías que a Carrascosa no había nada que lo inculpara e inmediatamente te crucificaban", afirmó sobre la respuesta del público.