Oscar Zago reavivó la interna en La Libertad Avanza con críticas a Karina Milei

Luego del escándalo que derivó en el estallido de la interna luego de la remoción de Zago como presidente del bloque libertario, opinó sobre la situación: "Debería estar saldado, se postergó la reunión que iba a hacer hoy y se están dando cuenta de que la reunión fue válida, yo hice las cosas bien".

En la misma línea, agregó que "alguno se habrá equivocado, deberían retrotraer y ver cómo se arregla esto". Además enfatizó que por el momento, ella es la presidenta de la Comisión de Juicio Político, por lo que "el único camino es, si tiene toda la intención, que ella renuncie para poder elegir otro presidente".

En diálogo con Futurock, el legislador se solidarizó con Marcela Pagano luego de que sufriera un episodio de estrés y contó que "le pidieron renuncias a sus asesores. Yo hablé con ella pero por su salud, no de ningún otro tema".

El libertario también dio detalles sobre su charla con Javier Milei después del escándalo en Diputados y comentó: "No sé qué pasó después, Me mensajeé con él y me dijo 'arreglen el problema'. Como yo no lo generé y no sé cual es el problema, quedó en manos de ellos (por Karina Milei y Martín Menem".

"Yo hice el trabajo correctamente, incluso con esta cuestión corrimos el riesgo de que la presidencia quedara en manos de la oposición", concluyó.

Ramiro Marra vuelve a la jefatura del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña

La interna libertaria a nivel nacional se mete de lleno en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires: el legislador Ramiro Marra vuelve a la jefatura del bloque de la Libertad Avanza en la Legislatura porteña.

El dirigente libertario dejó la presidencia del bloque el pasado 6 de marzo y su lugar fue ocupado por María del Pilar Ramírez con el guiño de Karina Milei. El regreso de Marra a la jefatura del bloque a la legislatura de la Ciudad fue confirmada por Ámbito.

Los motivos del alejamiento del broker nunca habían sido claros. Desde hace meses que Marra mantiene una tirante relación con la hermana del Presidente, quién había conseguido que seis de los nueve legisladores del bloque libertario firmaran una carta para designar a Ramírez como la nueva jefa de bloque.

Karina Milei, Martín Menem y Gabriel Bornoroni X (@LLibertadAvanza)

Lo llamativo es que el legislador fue anunciado como integrante del Consejo Asesor económico de Presidente. Habrá que esperar si se mantiene también en ese cargo, mientras tanto vuelve al espacio que encabeza desde 2021.

El motivo del regreso de Ramiro Marra

La vuelva del broker al jefatura de Bloque responde a la interna nacional desatada en la Cámara de Diputados, cuando Oscar Zago fue desplazado y reemplazado en su cargo por Gabriel Bornoroni como presidente del bloque en el Congreso de la Nación.

La creación del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) en Diputados a nivel nacional por parte de Zago fue la amenaza latente para que ocurra lo mismo en laLegislatura porteña. "La forma en que se queden en el bloque fue esta, la vuelta de Marra", explicaron a Ámbito.

Para luego agregan: "La historia es que la tensión del Congreso se pudo resolver en la Legislatura. En el Congreso el bloque se rompió y por suerte acá no".