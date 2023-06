Caso Cecilia Strzyzowski: el desesperado mensaje de César Sena desde la cárcel

"Hablé cuestiones formales, de la causa no hablé porque no tengo las actuaciones. Yo lo tengo que defender de lo que está en el expediente y aún no lo vi", declaró al canal Crónica TV. Agregó que existen "pocas pruebas hasta el momento" contra su defendido y que lo vio "normal" durante su visita.

Sena estuvo alojado hasta este lunes en la seccional 3ra. de Resistencia donde también permanece detenido su padre, Emerenciano Sena, en el marco de la causa por la desaparición de Cecilia. Fuentes judiciales explicaron a Télam que el objetivo es mantenerlos separados y evitar la comunicación entre ambos.

La madre de Cecilia Strzyzowski reconoció que la movilización del lunes "es para despedir" a su hija

En la tarde del lunes se realiza en la ciudad chaqueña de Resistencia una movilización convocada por la madre de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida desde el 1° de junio. Según la mujer, la marcha será "para despedirse" de su hija, ya que "no hay ninguna esperanza de que la encuentren con vida".

"Será una ceremonia para recordar a Cecilia, para que la genta la conozca", definió Gloria Romero, madre de Cecilia. La manifestación fue convocada para las 16.30 en la plaza 25 de Mayo, de la capital provincial, donde habrá un acto con "muchos artistas".

"Es una reunión para que yo pueda despedirme de mi hija, porque ya no hay ninguna esperanza de que la encuentre con vida", aseguró Romero a los medios a la salida de los tribunales de Resistencia, donde asistió junto a sus abogados a una reunión con los fiscales que llevan adelante la investigación.