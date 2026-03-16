Revelan la verdadera identidad del artista urbano Banksy tras una investigación periodística El nombre real del grafitero sería Robin Gunningham y habría nacido en Bristol en 1973, según informó la agencia Reuters. Por + Seguir en







El "Lanzador de flores", una de las obras más icónicas de Bansky.

Una investigación de la agencia Reuters identificó al artista urbano conocido como Banksy bajo el nombre real de Robin Gunningham. El grafitero, nacido en Bristol en 1973, mantuvo su anonimato durante décadas y utilizó el alias de David Jones para administrar su fortuna y proteger sus derechos de autor.

El hallazgo periodístico confirma las pesquisas previas del detective español Francisco Marco, quien rastreó las actividades económicas del autor. A través de empresas como Pest Control Office Ltd, Gunningham controló la autenticación y venta de sus obras mediante un complejo entramado societario.

Para el investigador, el seguimiento del patrimonio resultó clave para resolver el misterio del arte callejero. Sobre este punto, Marco señaló que “un tío que es rico, tiene dinero o lo utiliza. Entonces, ves cómo se movía societariamente ese dinero”.

El deseo de ocultar su verdadera identidad guarda relación directa con las características de sus intervenciones urbanas. Según la hipótesis del detective privado, el anonimato es vital porque “lo que hace es ilegal y necesita hacerlo a espaldas de la policía. Ahora simplemente no quiere que le molesten”.

Robin Gunningham El nombre de Gunningham circuló en 2008 por una publicación del Daily Mail, medio que aseguró estar “lo más cerca posible de revelar” la verdad. En aquel momento, la oficina de representación del artista desmintió la información y calificó los reportes como “especulaciones sin fundamento”.